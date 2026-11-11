4 progetti bocciati su 5: governo in trincea contro il fotovoltaico

4 progetti bocciati su 5: il governo a parole dice di volere puntare (anche) sulle rinnovabili. Ma la realtà dei numeri racconta un’altra storia.

4 progetti bocciati su 5, attacca il GIS

“Esiste una contraddizione evidente. Mentre si annunciano nuove possibilità di investimento nelle rinnovabili, il Consiglio dei Ministri ha recentemente espresso un giudizio ambientale negativo su 16 dei 21 progetti esaminati il 28 ottobre… Non si può parlare di indipendenza energetica e contemporaneamente rendere sempre più difficile realizzare gli impianti necessari a raggiungerla”. Raffaello Giacchetti, presidente di Gruppo Impianti Solari (GIS), sintetizza così la situazione. Da una parte ci sono due ministri, Adolfo Urso e Pichetto Fratin, che dicono che spingere sulle rinnovabili è indispensabile per combattere il car- energia. Dall’altra c’è un muro governativo che boccia 4 progetti su 5. Sotto la spinta di comitati locali e di campagne mediatiche sempre più ascoltate con l’avvicinarsi della scadenza elettorale.

“Non basta migliorare l’efficienza energetica…”

E così, senza fonti alternative a calmierare i prezzi, i poveri consumatori devono accontentarsi dello sconticino previsto nel Decreto Bollette. Quello che la Fondazione ECCO definisce”una misera mancia per i consumatori”, dopo i rincari-monstre degli ultimi mesi. “La maggiore flessibilità di bilancio concessa dall’Unione europea all’Italia per la sicurezza energetica è un’opportunità. Ma rischia di essere del tutto insufficiente se non accompagnata da una strategia concreta per aumentare la produzione nazionale di rinnovabili. Elettrificare le abitazioni, migliorare l’efficienza energetica di scuole, ospedali ed edifici pubblici e installare pannelli fotovoltaici è certamente positivo. Ma non basta a risolvere la dipendenza energetica del Paese”.

ANIE Rinnovabili: “Il ministero accelera l’esame, ma poi…”

Un po’ più ottimista la diagnosi di ANIE Rinnovabil. 24 GW di progetti da fonti rinnovabili, per circa 33 miliardi di investimenti, sono ancora in fase di definizione presso il Ministero (MIC) e la Presidenza del Consiglio. È quanto emerge dai dati aggiornati al 31 agosto pubblicati dal Ministero dell’Ambiente (MASE). Evidenziando da un lato, una significativa accelerazione dell’attività delle Commissioni tecniche per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Dall’altro la necessità di rendere più efficiente la filiera autorizzativa. “Nei primi 8 mesi 2026 la Commissione PNRR-PNIEC ha espresso 308 pareri VIA. Oltre il 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, relativi a impianti a fonti rinnovabili per circa 19,5 GW e oltre 36 miliardi di investimenti. Nello stesso periodo, anche la Commissione VIA-VAS ha incrementato del 40% l’attività, rilasciando circa 380 pareri“.

…nel resto della catena decisionali restano i ritardi

Ma questa accelerazione non è sufficiente a garantire la conclusione tempestiva dei procedimenti. Dal 2021 ad agosto 2026, la Commissione PNRR-PNIEC ha espresso pareri su progetti per oltre 67 GW,corrispondenti a più di 82 miliardi di euro di investimenti. Di questi, 39 GW riguardano progetti per i quali è stato espresso il parere concorde del MIC, consentendo al MASE di procedere all’emanazione dei relativi decreti. Restano invece 24 GW, pari a circa 33 miliardi di euro, in fase di definizione presso il MIC e la Presidenza del Consiglio, mentre ulteriori 4 GW si trovano nella fase finale di istruttoria al MASE. Per ANIE Rinnovabili, il nodo è il funzionamento dell’intera catena decisionale. L’accelerazione di una singola amministrazione rischia di tradursi nello spostamento dei ritardi verso le fasi successive. Serve accompagnarla da analogo rafforzamento degli altri soggetti coinvolti.

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