4 mila elettriche vendute in agosto, altro flop













4 mila elettriche vendute in agosto, un altro flop: cessato l’effetto incentivi, il mercato non riparte e resta su quote marginali. Molto distanti dalle vendite registrate nei principali mercati europei.

4 mila elettriche vendute, quota solo al 6,4%

No bonus no party, verrebbe da dire. Senza aiutino statali le elettriche in Italia non si vendono, se non in percentuali modestissime. Siamo al 6,4% di quota, con 4.486 auto vendute. Molto più richieste le ibride plug-in (PHEV), che pure hanno prezzi allineati con le elettriche: qui la quota é del 12,0%, con 8.446 immatricolazioni, quasi il doppio. Un dato che continua a essere positivamente influenzato dalla spinta del noleggio a lungo termine, che nel mese rappresenta il 45% delle vendite totale immatricolazioni PHEV. Da inizio anno le vendite di elettriche salgono a quota 91.475, in netto progresso rispetto alle 54.061 dei primi 8 mesi del 2025. Ma siamo comunque lontanissimi dai numeri ben più positivi di Francia, Germania e Regno Unito.

Molto modesti anche i numeri di vendita dei 10 modelli elettrici più richiesti in agosto. Prima è la Dolphin Surf (foto in alto) a quota 220, davanti alla rediviva Fiat 500e a 197. Seguono la BMW iX3 a 190 e la Leapmotor T03 a 187. La stessa Tesla, tra Model Y e Model 3, non va oltre le 265 auto vendute. Il dato delle elettriche è ancor più deludente se si considera che si inserisce in un mercato in crescita. Mercato in cui continuano a dominare le ibride, che nel totale dei primo 8 mesi dell’anno valgono per metà delle vendite (49,3% di quota, in agosto 46,9%). In calo invece le vendite di auto a benzina, al 20,1% in agosto. Il diesel è addirittura sceso al 5,8%, con numeri ormai marginali.