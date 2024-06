38 mila EV vendute in un giorno coi nuovi bonus

38 mila EV vendute in poche ore con i nuovi bonus, andati praticamente esauriti nel primo giorno di entrata in vigore. E ora dopo la fiammata che cosa succede?

Le stime le ha fatte, l’Unione delle Case automobilistiche. Considerando tutti ii previsti dalla nuova formulazione, di qui a fine anno saranno incentivate circaDi queste circarientra nella fascia di emissioni 0-20 g/Km, il che significa che stiamo parlando di poco meno di, con i fondi a disposizione già esauriti. Per le altre i soldi restano e verranno utilizzati nel corso dell’anno. Per la precisione, secondo l’Unrae,in quella), quindi circavetture. E ilnella, le ibride e le termiche, quindi un plotone di oltremacchine. Questo “senza però generare volumi aggiuntivi al mercato“, secondo i costruttori. In realtà le cose non stanno proprio così. Almeno per le elettriche, se si considera che in un giorno si sono vendute più macchine di quante se ne siano immatricolate).

Ora si tratterà di capire che cosa farà il governo. E di indagare su quel che è successo il 3 giugno: chi ha accaparrato tutti questi incentivi? Per la prima volta erano ammesse anche le auto aziendali e bisognerà capire quante immatricolazioni siano opera di privati e quante di partite IVA. Chi chiede chiarezza è l’Associazione dei concessionari, Federauto: “Esprimiamo forti perplessità sull’esaurimento in poche ore dei fondi ecobonus per le prenotazioni relative alla fascia di CO2 da 0 a 20 grammi/km. In pratica veicoli a trazione solo elettrica“, spiega il n.1 Massimo Artusi. “Salta agli occhi che fino all’entrata in vigore del nuovo DPCM la capacità di assorbimento sulla fascia 0-20 è sempre stata modesta. Chiediamo che le amministrazioni competenti approfondiscano urgentemente questo fenomeno anomalo. E non in linea con la ratio della norma di favorire cittadini ed imprese. Mentre gli autentici destinatari del provvedimento rischiano di finire tagliati fuori dal beneficio per avvicinarli alla transizione green”.