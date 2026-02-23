35 mila elettriche usate vendute nel 2025, con una quota dell’1,1% sul totale delle vendite di auto di seconda mano. I dati diffusi dall’Unrae.
35 mila elettriche usate, ma siamo ancora all’1,1% del totale
È un mercato ancora piccolo, anche se in crescita, quello delle elettriche usate. Più modesto del mercato del nuovo, che ha sfiorato le 95 mila immatricolazioni nel 2025. A dicembre. La quota di mercato delle EV usate è salita all’1,3% e si prevede che salità ancora nel corso dell’anno, con la maggiore disponibilità di prodotto. Come nel mercato del nuovo, anche qui ci sono numeri più importanti per le ibride plug-in (1,6% in dicembre e e 1,3% nell’intero 2025). Tutto questo è avvenuto in un anno in cui il mercato dell’usato ha nettamente battuto quello del nuovo, frenato da prezzi di listini per molti italiani inavvicinabili. Nel 2025 sono state acquistate complessivamente 3,17 milioni di autovetture usate (trasferimenti netti) e 1,538 milioni di nuove. Il totale fa 4.708.100 di compravendite, +0,4% rispetto allo stesso periodo 2024). Con un rapporto usato/nuovo in leggera crescita: per ogni auto nuova ne sono state acquistate 2,1 usate (2,0 nell’intero 2024).
Tra le auto di seconda mano comanda ancora il diesel
Fra le motorizzazioni il diesel nel mese conferma il 1° posto, con il 41,3% nel totale dell’anno 2025. Molti hanno voluto disfarsi di questa motorizzazione, sempre più colpita da restrizioni sul traffico di varia natura. Il motore a benzina, a distanza minima, si ferma al 38,6%. Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando il 10,3% in gennaio-dicembre. Seguono Gpl e metano (quest’ultimo scomparso dal mercato del nuovo) rispettivamente al 5,3% e al 2,0%.
