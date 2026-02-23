35 mila elettriche usate vendute nel 2025, con una quota dell’1,1% sul totale delle vendite di auto di seconda mano. I dati diffusi dall’Unrae.

È un mercato ancora piccolo, anche se in crescita, quello delle elettriche usate. Più modesto del mercato del nuovo, chenel 2025.La quota di mercato delle EV usate è salitae si prevede che salità ancora nel corso dell’anno, con la maggiore disponibilità di prodotto. Come nel mercato del nuovo, anche qui ci sono numeri più importanti per lein dicembre e enell’intero 2025). Tutto questo è avvenuto in un anno in cui il mercato dell’usato ha nettamente battuto quello del nuovo, frenato da prezzi di listini per molti italiani inavvicinabili. Nel 2025 sono state acquistate complessivamentedi autovetture(trasferimenti netti) edi. Il totale fa 4.708.100 di compravendite, +0,4% rispetto allo stesso periodo 2024). Con un rapporto usato/nuovo in leggera crescita: perne sono state acquistate(2,0 nell’intero 2024).