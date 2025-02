35 centesimi al kWh nelle Fast di Electrip

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

35 centesimi al kWh nelle ricariche Fast di Electrip: è Matteo a segnalarci il super-prezzo praticato nella stazione di Orta di Atella.

“Incredibile, sto caricando la mia Renault Megane a 35 centesimi per kWh! Ma allora si può fare ! 😁 Ok, hanno un po’ ridotto la potenza, ma in fondo nel parcheggio di un centro commerciale secondo me è una scelta sensata. Considerato che si suppone che si deve avere il tempo di fare shopping. Per la precisione sono presso la stazione Electrip al centro commerciale Fabulae di Orta di Atella (provincia di Caserta). Hanno fatto questa promozione fino al 28 febbraio e me l’hanno comunicato con una notifica dell’app: mi paiono veramente seri. Bene Electrip!“. Matteo Ciccarelli

Con attori nuovi finalmente c’è concorrenza alla colonnina

Risposta. Di Electrip ci siamo già occupati in occasione dell'apertura della grande stazione di ricarica di Assago (MI). Ben 16 colonnine da 400 kW per un totale di 32 stalli, con una tariffa molto competitiva, 0,50 euro a kWh per gli abbonati e 0,60 per i clienti occasionali . E anche per AutoCharge. In pratica, gli utenti possono collegarsi alle colonnine senza procedura di autenticazione-attivazione. Basterà la registrazione alla prima ricarica, dopodiché ad ogni altro rifornimento l'auto verrà riconosciuta automaticamente dal software del caricatore (vedi il VIDEO qui sotto). Ora, da un'altra grande stazione Electrip, ci arriva la notizia di questa promozione a un prezzo ultra-competitivo, segno di una politica aggressiva nei confronti dei grandi network. Molto bene: c'è bisogno di concorrenza in Italia e chi la porta non può essere che il benvenuto.