34 euro per 17kWh di ricarica: com’è possibile?

34 euro per 17kWh di ricarica: è accaduto ad Alfonso a causa del sovrapprezzo applicato dopo la prima ora. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

34 euro per 17kWh: “Colpa di quel che paghi in più dopo la prima ora”

“B en 34,69 euro per 17,83 kWh (ved. fattura), poco meno di 2 euro a KWh!! Salvo poi scoprire dall’App Mobilize (ved. l’allegato “prezzi”) che dopo la prima ora si pagano ben 10,7 centesimi al minuto! Si tratta della stazione di ENEL X presso lungomare G. D’Annunzio di Cervia. L’auto in questione è una Spring che non ha la ricarica veloce e il tempo di 4 ore e 23 minuti è stato quello strettamente necessario per caricarla compiutamente. Ora, a parte il prezzo nominale già poco conveniente, 0,7113/kWh per una carica lenta, e un disallineamento della carica registrata dall’App Mobilize, 15,95 kWh invece di 17,83 kWh (ved. allegato “Mobilize”), con queste gestioni bizzarre com’è possibile incentivare la mobilità elettrica? Perché i gestori elettrici non devono esporre il cartello dei prezzi (tutto compreso) con tutta evidenza come quelli di benzina, diesel, metano e GPL? Perché, finché non si completa l’evoluzione tecnologica, non riservano colonnine alle auto a ricarica lenta invece di bastonarle?

“Dobbiamo arrivare ad auto-produrre l’energia che consumiamo”

Ce la stanno mettendo tutta a remare contro la transizione green. Ma io, che ritengo non ci siano alternative, se vogliamo tentare di salvarci, non mollerò. Confido in una organizzazione nazionale delle comunità energetiche che creino un sistema e una rete di scambio gratuito dell’elettricità autoprodotta. Sulla scia delle teorie sulle smart grid propugnate dall’economista e sociologo statunitense Jeremy Rifkin, che finora ci ha visto bene. Invito tutti i lettori di Vaielettrico a segnalare queste casistiche strampalate, magari potrà scaturirne qualche segnalazione all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), se non altro in termini di trasparenza. Mi preme ringraziare Vaielettrico e tutti gli operatori che impiegano le loro energie in questa missione per avere aperto una finestra sul mondo nuovo, ancora un pò ostico, della mobilità pulita. Ad maiora! “. Alfonso Albanelli

Risposta . Serve la massima trasparenza sui prezzi, su questo siamo assolutamente d’accordo. Qualche operatore ha iniziato a esporre il costo al kWh nelle stazioni di ricarica, e questo è positivo. Ma in generale i prezzi vanno indicati con la massima chiarezza nelle app che si utilizzano, avvisando di eventuali extra-costi.