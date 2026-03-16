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il16 Marzo 2026
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28 mila euro prezzo-base per la VW ID. Cross

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28 mila euro prezzo-base per la Volkswagen ID. Cross in arrivo nella seconda parte dell’anno. Un piccolo Suv con autonomia di 316 km (che salgono a 436 nella versione più costosa).

28 mila euro28 mila euro 28 mila euro nella versione con 316 km di autonomia

IL gruppo tedesco punta molto sulla nuova famiglia di elettriche con prezzi più accessibili. E continua ad anticipare i contenuti di questa piccola gamma (4 modelli) che comorende anche VW ID.Polo, Cupra Raval (qui) e Skoda Epiq (qui).  Tutte nate sulla stessa base tecnica (la piattaforma MEB+) e tutte progettate tenendo conto dell’esperienza (con alti e bassi) fatta con modelli di maggiori dimensioni. Partiamo dalla batteria, il cuore di un’elettrica. Volkswagen ha scelto tecnologie diverse per la versione-base e per quella più costosa. Per la prima è stata scelta una LFP (litio-ferro-fosfato) da 37 kWh, che assicura un’autonomia limitata, 317 km. Adatta quindi a chi usa l’auto soprattutto per città e dintorni, a cui fornire una batteria poco costosa e molto resistente ai cicli di ricarica. Per chi invece percorre distanze più lunghe (e ha un budgt più consistente)  c’è la versione con vatteria da 52 kWh e 436 km di percorrenza. Il prezzo è stato annunciato solo per la versione-base, a 28 mila euro. Verosimile che per la versione con 52 kWh di batteria si vada oltre i 30 mile auto.

28 mila euroRicarica fino a 90 o 105 kW: ecco quanto tempo serve

Quanto alla potenza di ricarica, si arriva a punte di 90 kW per la versione con batteria più piccola e a 105 kW per la versione con la 52 kWh. Non sono livelli eccezionali, ma Volkswagen assicura che la curva di ricarica è molto costante. E che per passare dal 10 all’80% bastano circa 27 minuti con la versione più economica e 24 minuti  per quella con batteria più capace. Ovviamente nelle colonnine che erogano queste potenze.  Quanto alle motorizzazioni, si può scegliere tra tre soluzioni. La più ‘tranquilla’ non supera i 116 Cv, quella più potente arriva a 211 Cv, che non sono pochi per un’auto di queste dimensioni. All’interno spazio per 5 persone più 475 litri di bagagliaio. E assistenza intelligente, con il Connected Travel Assist di nuova generazione, che può indicare anche semafori e stop. Nella presentazione la marca tedesca insiste molto sul concetto di “True Volkswagen”, vera Volkswagen. Parlando di “tecnologia, qualità e prodotti progettati dal punto di vista del cliente”. Già a fine anno capiremo se il messaggio è stato recepito.

P.S. Sarebbe interessante uno studio di marketing sul lungo lancio di questa nuova famiglia di piccole elettriche VW. Raramente l’arrivo di una famiglia di modelli è stato accompagnato da un simile numero di test e anticipazioni…

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