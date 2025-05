Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

250 bus elettrici a Roma con il fleet-as-a-service di E-GAP. Servendo a emissioni zero due aree strategiche della capitale: Roma Est e Roma Ovest.

250 bus elettrici, con 100 caricatori e sistemi di accumulo

Gli operatori SAP (Società Autolinee Pubbliche), BIS (Bus International Service) e Tuscia, vincitori del contratto di appalto, potranno contare su una gestione completa della flotta. Il progetto prevede più di 100 Point of Charge (PoC) ad alta potenza, alimentati al 100% da energia rinnovabile certificata. Elemento chiave del progetto sono i sistemi di accumulo di E-GAP: una tecnologia proprietaria che si configura come abilitatore infrastrutturale. Capace di immagazzinare energia e distribuirla nei momenti di maggiore richiesta. Superando così i colli di bottiglia della rete e garantendo un flusso energetico efficiente e continuo, anche in scenari complessi. L’investimento complessivo di circa 100 milioni. La soluzione Fleet-as-a-Service integra tutte le attività necessarie all’elettrificazione di una flotta. Tra cui la fornitura di veicoli elettrici, infrastrutture di ricarica, servizi di manutenzione e gestione intelligente della flotta.

De Blasio di E-GAP: “Si converte la flotta senza investimenti iniziali”

La realizzazione del progetto è supportata da partner industriali leader nei rispettivi settori, coordinati e gestiti da E-GAP. King Long, tra i principali produttori mondiali di autobus elettrici, fornisce i veicoli attraverso Dierre Dimensione Ricambi, che garantisce anche la manutenzione full service. TSG, società di soluzioni per infrastrutture di ricarica, cura l’EPC degli impianti attraverso la tecnologia di Kempower. La progettazione dell’elettrificazione dei depositi è affidata a DBA, attiva nei servizi di ingegneria per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile. Il sistema di monitoraggio dei veicoli e delle performance di servizio in tempo reale è sviluppato da Thetis IT. Spiega Eugenio de Blasio, fondatore di E-GAP: “Il modello Fleet-as-a-Service è una svolta per il trasporto pubblico: un nuovo paradigma che abbatte le barriere economiche e operative della transizione elettrica. Permettendo alle amministrazioni di adottare soluzioni sostenibili senza investimenti iniziali”.

