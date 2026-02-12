21 euro di bollo (dopo 5 anni gratis) con la mia e-Niro







21 euro di bollo (dopo 5 anni gratis): è quanto ha pagato Paolo a Treviso con la sua Kia e-Niro: “Ecco come è calcolato”. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

21 euro di bollo, in Veneto: “Ecco come viene calcolato”

“Sono un felicissimo proprietario di una Kia eNiro con motore da 150kW e batteria da 64kWh immatricolata a fine marzo 2021, al momento con 75.000 km, e non sono qui per venderla! Volevo condividere l’emozione del mio primo bollo auto. Dopo 5 anni di esenzione mi arriva oggi, attraverso l’app IO, l’avviso di pagamento del bollo con scadenza gennaio 2027. Si noti che benché la potenza massima dell’auto sia 150kW, la potenza “media” riportata in libretto di circolazione risulta di 29 kW. Questa secondo il costruttore è la potenza che l’auto può mantenere per almeno 30 minuti senza surriscaldarsi . E probabilmente corrisponde alla potenza consumata in autostrada a 130km/h.



“Meno bollo e meno spese sanitarie andando in elettrico”

La cosa interessante è che 29kW è anche la potenza utilizzata per il calcolo del bollo auto. E, probabilmente, dell’assicurazione, generando un grosso vantaggio per chi preferisce le auto ecologiche. Soprattutto per i giovani che acquistano la loro prima auto. Spero che questi benefici economici siano un incentivo affinché sempre più persone, grazie anche alla vostra preziosa divulgazione, scelgano di acquistare una nuova auto BEV. Va considerato che le spese sanitarie dovute all’inquinamento atmosferico, che tutti noi paghiamo attraverso le tasse, presumo siano nettamente superiori rispetto alla riduzione del bollo auto, quindi i vantaggi della mobilità elettrica raddoppiano: meno bollo e meno spese sanitarie! Spero che queste informazioni possano essere utili. Buona giornata. Paolo Subiaco – Treviso

Risposta. I limiti dell’elettrico vengono continuamente enfatizzati, spesso gonfiati ad arte. Mentre si sorvola sui pregi. Come le minori spese di gestione (tra cui una manutenzione ridottissima) e altri vantaggi come quello che ci ricorda Paolo. Quello accordato in questo caso dalla Regione non è uno sconto buttato lì a caso. È il riconoscimento dell’apporto che arriva dai veicoli elettrici nel rendere meno inquinata l’aria che respiriamo. Riconoscimento che, fortunatamente, avviene sia nelle Regioni governate dal Centro-Destra sia in quelle dove comanda il Centro-Sinistra.

