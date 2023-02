20mila km in Peugeot e-2008: li ha percorsi in un anno Daniele, un lettore che traccia qui un primo bilancio. Con costi al kWh irrisori, grazie al fotovoltaico in una casa tutta elettrica, scelta sempre più diffusa tra chi pass l’auto elettrica.

20mila km in Peugeot: spesi 0,0194€/kWh col fotovoltaico

“H o appena “celebrato” i miei primi 365 giorni con un auto full electric, una Peugeot e2008. A conti fatti, un successo. Un risparmio senza eguali, quasi 20mila km percorsi, con una sessantina di ricariche pubbliche alla colonnina per un importo totale di 388 euro. Sono 657 i kWh complessivi prelevati dalla rete di ricarica pubblica. Ipoteticamente potrei anche dire che ogni km percorso mi è costato ben 0,0194 euro! I rimanenti kWh sono stati ricaricati a casa, tramite l’impianto domestico, alimentato anche con fotovoltaico con accumulo “ .

In casa niente gas, tutto elettrico, e la bolletta…