2035 sì o no? La decisione in mano alla Germania

La partita dello stop all’immatricolazione delle auto e dei furgoni nuovi a combustione interna dal 2035, che sembrava chiusa con l’approvazione definitiva del Parlamento europeo, torna ora in discussione: Polonia e Italia hanno preannunciato che voteranno no all’ultima ratifica dei rappressentanti del 27 Governi dell’Unione, la Bulgaria si asterrà (l’astensione vale come voto contrario) e anche la Germania potrebbe seguirla, facendo mancare la maggioranza qualificata richiesta per il via libera finale.

Tutto, dunque, è in mano alla Germania, che pure l’aveva approvato, in autunno, in Consiglio europeo. Così come, per l’Italia, aveva fatto allora il ministro per l’Ambiente italiano Gilberto Pichetto Fratin.

Ma la novità è il voltafaccia del partito liberale tedesco FDP, fondamentale puntello del fragile esecutivo di coalizione del Cancelliere tedesco Olaf Scholz. Nelle ultime elezioni regionali di Berlino i liberali hanno incassato una sonora sconfitta restando sotto la sogila del 5% necessaria per l’ingresso nel Parlamento regionale. E hanno attribuito il flop alla politica ambientale troppo ambiziosa voluta dagli alleati di governo, socialisti e verdi.

Dalla Spd e dai verdi, pero’, non ci sarebbero segnali di allontanamento dall’obiettivo del 2035. Mentre invece il ministro dei trasporti Volker Wissing (liberale) ha indicato che la decisione tedesca sarebbe appesa alla possibilita’ che la Commissione presenti una nuova proposta. Dovrebbe permettere alle nuove auto con motore a combustione di circolare dopo il 2035 a patto che siano alimentate con carburanti puliti.

In base all’ultima versione della direttiva 2035 sia i carburanti sintetici (e-fuels) sia i biocarburanti non sono considerati a zero emissioni se utilizzati per la combustione. Perfino l‘idrogeno sarebbe accettato solo se convertito in elettricità nelle fuel cell.

Il momento della verità è stato rinviato al 7 marzo, quando si rinuirà il Coreper, organismo preparatorio del Consiglio d’Europa. La speranza è quella di raggiungere un compromesso.

«Il fatto che sia slittato il voto in Europa dimostra che con il nostro No abbiamo svegliato l’Europa» ha commentato il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso al convegno ‘Innovazione per la circolarita” di Enel e Cotec. «Speriamo che altri comprendano che è l’ora della ragione non certo della rassegnazione _ ha concluso _. C’e’ un’aria nuova e una musica nuova in Europa e l’Italia è impegnata a costruire una alleanza per salvaguardare l’industria nazionale in un contesto europeo. Vogliamo che in Europa ci sia l’inno della gioia e non l’inno cinese».

La crepa apertasi in seno alle istituzioni europee riflette una divisione altrettanto netta nel mondo industriale. I principali produttori auto europei, in particolare quelli tedeschi, stanno accelerando gli investimenti per il passaggio all’elettrico. E tutta la loro pressione si è spostata ora sul sostegno pubblico alla coversione, alla produzione europea di batterie e alla realizzazione effettiva delle reti di ricarica.

L’Acea, che rappresenta i produttori europei, ha invitato tutte le parti interessate a «lavorare insieme con urgenza per garantire l’accesso alle materie prime necessarie per la mobilita’ elettrica, rendere le auto elettriche accessibili al mercato di massa, mitigare le conseguenze negative sull’occupazione e consentire ai cittadini europei di ricaricare il proprio veicolo elettrico in modo rapido e semplice». Jaguar prevede una produzione totalmente elettrica dal 2025, Opel dal 2028, Volvo dal 2030, Ford, Renault, Stellantis e Audi dal 2033, GM dal 2035.

Secondo i produttori di componentistica riuniti nell’ associazione europea Clepa, viceversa, «un approccio esclusivamente elettrico mette a rischio oltre mezzo milione di posti di lavoro, con il futuro tessuto economico e sociale che dipenderà in gran parte dal presupposto di una filiera completa di produzione di batterie in Europa». Propongono invece «uno scenario a tecnologia mista, che combini una rapida elettrificazione con altri combustibili sostenibili a basse emissioni di carbonio». Questo «mitigherebbe la perdita di posti di lavoro e renderebbe la trasformazione piu’ gestibile, senza compromettere gli obiettivi climatici».

Nel rapporto pubblicato due settimane fa, Clepa prevedeva che i paesi Ue produrranno quasi due milioni di veicoli elettrici a batteria quest’anno. Veicoli elettrici e ibrid plug-in dovrebbero rappresentare il 21% delle auto prodotte contro il 17% nel 2022. Gia’ nel 2027 le vendite di auto elettriche supereranno quelle a diversa propulsione. L’Europa è però indietro sia nella catena di approvvigionamento a monte. Nelle batterie non può ancora competere ad armi pari con Cina e Stati Uniti, e nei chip con Taiwan.

