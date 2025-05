203 mila km con la Tesla Model 3 LR

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

203 mila km con la Tesla Model 3 Long Range, com’è andata? Quanto si è speso per manutenzione? Il bilancio lo traccia Nicola, un amico di Vaielettrico. Sono notizie molto utili a chi valuti l’acquisto di una Tesla usata e voglia capirne l’usura nel tempo, anche con chilometraggi importanti. E a voi com’è andata?

203 mila km e non sentirli: ecco che problemi ho avuto

La mia Tesla dopo 203 mila km sta andando molto bene. Le uniche manutenzioni fatte? Sono state il cambio della batteria… da 12V! (dopo 100.000km), cambio eseguito in Tesla con 90 euro (60€ + 30€ di manodopera). Poi ho sostituito i braccetti delle sospensioni, che dopo 180.000km hanno iniziato a fare strani rumori: circa 400 euro, sempre presso Tesla. La radio bluetooth si era rotta nei primi 40.0000, ma è stata sostituita in garanzia. Ho cambiato un solo treno di gomme (ho due treni, uno estivo e uno invernale), e le pastiglie-freno sono sempre come nuove, con grande stupore del mio gommista scettico sull’elettrico. Recentemente ho misurato lo stato della batteria: ci sono volute circa 15 ore. Sono arrivato a casa con l’ 8%, la batteria si è scaricata fino allo zero ed è rimasta a riposo nelle due ore successive (vedere quel numero mi ha fatto stare un po’ in apprensione, ma poi passa). Poi si è ricaricata fino al 100%, è rimasta in riposo un’altra ora e infine mi ha dato il risultato: 84%

Carico sempre a casa a 5 kW, in viaggio Free to X o Supercharger. Il consumo? 174Wh/km

Carico sempre in AC a 5kW con il mobile charger Tesla e un connettore industriale blu da 32A in garage (impianto ad-hoc con magnetotermico dedicato e cavi sovradimensionati direttamente dal contatore). Non avendo il fotovoltaico e avendo la possibilità di programmare la ricarica e la potenza dall’app Tesla, non ho mai sentito il bisogno di una colonnina. Di solito mi tengo sempre tra il 20% e l’80%, quando devo fare un viaggio lungo programmo la carica in modo da arrivare al 100% a ridosso della partenza, come da best practices. In viaggio uso sempre SuperCharger Tesla o FreeToX in autostrada, ma a destinazione cerco spesso un hotel con ricarica così risparmio una sosta. Dico sempre che EViaggio.it l’ho fatto per me stesso ed è la verità. La mia media totale è di 174Wh/km, che non è così alta considerato che faccio sempre autostrada e ho il piede abbastanza pesante. Preferisco andare a velocità da codice e fermarmi 5 minuti in autogrill, piuttosto che prolungare il tempo passato guidando.

203 mila km, e la mia intenzione è di tenerla ancora a lungo: ecco perché

Durante l’inverno l’auto consuma qualcosa di più (180Wh/km) e d’estate qualcosa meno, nonostante le gomme estive siano su cerchi da 19″ un po’ pesanti (Mak Electra). Uso moltissimo l’autopilot in autostrada, non ho l’FSD ma quello intermedio che permette il cambio corsia. Lo trovo veramte comodo: tra questo e la guida one-pedal mi stanco molto di meno. Essendo l’auto del 2019 (HW 2.5) ho ancora il radar attivo e i sensori di parcheggio. E ne sono felice, perché l’autopilot resta attivo (e funziona bene) anche in presenza di pioggia forte. Poi la mia deformazione professionale (mi occupo di computer vision) mi porta a fidarmi di più del radar che della sola visione. La mia idea è tenere l’auto il più possibile, soprattutto per questioni economiche. La spesa iniziale è stata notevole e preferisco eventualmente spendere 10 mila euro di cambio batteria di trazione che cambiare auto. Visto che nonostante età e chilometraggio sembra praticamente nuova e viene continuamente aggiornata.

