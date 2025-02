2024 orribile (anche elettrico) per Maserati

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

2024 orribile (anche elettrico) per la Maserati: ricavi più che dimezzati (-55,5%) e solo 11.300 auto vendute (-57,5%). Con i modelli EV ancora non pervenuti.

2024 orribile (anche elettrico): vendite EV al lumiciel

Fa un certo effetto vedere uno dei marchi più celebrati del made in Italy tirare le somme di un anno con risultati così negativi. Risultati che da tempo sono costati il posto al numero uno Davide Grasso, sostituito da Santo Ficili. Che cosa non ha funzionato? Tante cose, con una su tutte: l’annunciata rivoluzione elettrica è stata un flop, con numeri di vendita imbarazzanti. Non abbiamo i dati di vendita globali delle tre EV in gamma, ma sappiamo che i risultati sono stati ben sotto le attese. Già le cifre dell’Italia sono una spia eloquente: in tutto il 2023 sono state immatricolate solo 42 Grecale Folgore e 13 Granturismo Folgore. Dalle statistiche Unrae, poi, non risultano Maserati a batterie consegnate ai clienti in gennaio, se non in numeri minimi. I problemi? Un posizionamento di mercato probabilmente troppo ambizioso: solo con la Grecale si è scesi sotto i 200 mila euro (a 113.800), mentre Granturismo e Grancabrio partono rispettivamente a 202 mila e 210.600.

Nelle EV problema di posizionamento e prezzi

Sono prezzi ben più cari della gamma elettrica Porsche, tanto per dare un riferimento. Non a caso lo stesso Ficili in un’intervista rilasciata a inizio anno ha toccato anche il problema dei listini: “Miglioreremo la competitività dei prodotti del marchio, inclusi i contenuti delle vetture e il loro prezzo“, ha detto alla testa inglese Autocar. Par di capire che il marchio del Tridente intenda rivedere la sua strategia, ma senza rinunciare a puntare sull’elettrico. Elettrico che deve trovare una sua collocazione su un mercato sempre più competitivo. I dati, come dicevamo, parlano da soli, con un fatturaro complessivo sceso da 2,335 miliardi a 1,04 miliardi di euro. Di certo Maserati è una delle scommesse perse da Carlos Tavares, l’uomo che ha guidato la fusione tra PSA e FCA, per poi gestire Stellantis fino al 1° dicembre 2024. E il rilancio del marchio modenese sarà una delle tante sfide che attendono il nuovo CEO, che il gruppo si è impegnato a nominare entro giugno.

