2022 elettrico: solo 49mila auto vendute

2022 elettrico: solo 49 mila auto vendute, rispetto alle 67 mila dell’anno precedente. La 500e si conferma la più richiesta, davanti a Smart e Model Y.

2022 elettrico: quota di mercato al 3,7%, che tonfo!

In un mercato dell’auto positivo anche a dicembre (+21%), la vendita di veicoli elettrici non è decollata neppure a fine anno. A nulla è servito il maxi-incentivo da 7.500 euro entrato in vigore il 2 novembre e destinato a chi ha un ISEE inferiore a 30 mila euro. E la quota di mercato dell’intero 2022 è rimasta inchiodata a un misero 3,7%, rispetto al 20% di grandi mercati come la Germania. In dicembre nessun modello è arrivato a 500 immatricolazioni, mentre nel totale dell’anno la sola 500e supera le 6 mila auto vendute, guidando la classifica 2022 davanti a Smart ForTwo e Tesla Model Y. Ma sono numeri ben lontani rispetto a quelli che la piccola Fiat elettrica realizza nei più importanti mercati europei. Nella classifica dell’anno seguono al 4° e 5° posto altre due citycar, la Dacia Spring e la Renault Zoe, segno che i clienti italiani non si sono fatti sedurre dalla copiosa offerta di Suv elettrici che c’è sul mercato.

Solo in Italia si vendono più plug-in che elettriche pure

L’Italia è anche l’unico tra i grandi mercati continentali in cui si vendono più ibride plug-in che elettriche. Di auto con il doppio motore e ricaricabili con la spina se ne sono immatricolate quasi 68 mila, con le due Jeep (Compass e Renegade) nettamente davanti a tutte. Evidentemente l’ansia da autonomia colpisce ancora. Ma soprattutto gli italiani sembrano tornare alle alimentazioni tradizionali, dato che le vendite di auto a benzina e diesel segnano una crescita a doppia cifra in dicembre. Pur perdendo nel totale 2022, chiuso rispettivamente al 27,5% e al 20% di quota. Tengono bene le vendite di vetture a Gpl, l’8,9% delle preferenze nell’anno, mentre crolla la vendita di auto a metano, allo 0,8%. Sempre molto richieste le ibride, che chiudono il 2022 guadagnando oltre 5 punti di quota, al 34,1%, con un 9,1% per le full hybrid e il 25,0% per le mild hybrid. Tutte le statistiche cliccando qui, sul sito Unrae.