20 novità elettriche 2021: low-cost, Suv, sportive…

20 novità elettriche 2021: c’è di tutto, dalle piccole low-cost ai Suv, fino alle sportive più costose. Un elenco che dovrà essere via via aggiornato: gli annunci di nuovi lanci si susseguono.

20 novità / Dacia Spring, la meno costosa di tutte

20 novità 2021: cominciamo con la Dacia: la marca rumena del Gruppo Renault, ha ormai pronta la Spring, prima low-cost elettrica, fabbricata in Cina. Sarà una citycar a 5 posti, con linee da piccolo Suv. È stata presentata in anteprima a metà ottobre, ma non sarà nelle concessionarie prime dell’estate. Un’auto facile da ricaricare, con un prezzo aggressivo (si parla di 18 mila euro, meno incentivi) e un’autonomia WLTP di 225 km: “Almeno 5 giorni senza dover ricaricare, nel normale uso“, spiegano i manager Dacia. La Spring avrà un motore tutt’altro che spinto: 33 kW di potenza (circa 45 cavalli), coppia massima di 125 Nm, ma a questi prezzi è difficile pretendere di più. Batteria da 28,6 kWh. Bagagliaio con 300 litri di capienza. A primavera la Spring esordirà nei car-sharing gestiti dalla ZITY.

20 novità / La Cupra el-Born, elettrica sportiva

Facciamo già un bel salto di prezzo. Il 2021 è l’anno della Cupra el-Born, il modello che prende il nome da uno dei quartieri più iconici di Barcellona. L’auto è stata mostrata per la prima volta più di un anno e mezzo fa e portava sul cofano il marchio SEAT. Poi i piani sono cambiati e il brand è diventato Cupra, sempre legato alla SEAT e al Gruppo Volkswagen. Il pacco-batterie, montato esattamente al centro, ha 77 kWh di capacità netta (82 lordi). Con autonomia dichiarata fino a 500 km, secondo lo standard WLTP (circa 350 reali)”. Ricariche fino a 100 kW di potenza. Quanto alle prestazioni, si parlava di un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 2,9 secondi, con un motore da 204 cavalli (150 kW) di potenza (qui altre info).

20 novità / Un’altra francese, la Citroen C4 Mokka-e

Manca solo il prezzo (i siti francesi parlano di 40 mila euro), per il resto si sa praticamente tutto di questa nuova elettrica del Gruppo PSA. Tra Citroen, Peugeot, Opel e DS, la gamma ha raggiunto ormai la dozzina di modelli. Entro fine anno sarà in vendita anche questa e-C4, uno strano oggetto che mescola tratti da Suv con linee più originali tipiche del marchio. La lunghezza è di 4,36 metri (10 cm. in più della Fiat 500 X, per capirci), la larghezza di 1,80 metri. Il motore da 136 cavalli e la piattaforma tecnica CMP sono gli stessi utilizzati in diversi altri modelli della marca, tra cui le Peugeot e-2008 ed e-208. Così come la batteria è la solita da 50 kWh, che sulla e-C4 assicura 350 km di autonomia dichiarata (sui 300 reali). La velocità di punta è limitata a 150 km/h,per evitare corse che limitino troppo il range, l’accelerazione 0-100 km/h in un dignitoso 9,7″.

20 novità / Mokka-e, il Suv della Opel a 34 mila euro

Anche la Opel ha pronto il suo Suv elettrico, già in produzione e in consegna nei primi mesi 2021. I dati tecnici sono quelli annunciati ad aprile. Il motore elettrico eroga una potenza fino a 100 kW (136 CV), la velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h. La batteria ha una capacità di 50 kWh. La base tecnica è la e-CMP del Gruppo PSA, che ora controlla anche Opel, già utilizzata in altri modelli come la Peugeot e-2008 e la DS 3 Sportback e-Tense. La Opel Mokka-e viene fornita con un caricabatterie di bordo trifase standard da 11 kW. Nelle colonnine ultra-fast in corrente continua DC, può caricare invece fino a 100 kW. A queste potenze la batteria può essere rifornita fino all’80% in 30 minuti, con una capacità di carica media di 80 kW.

20 novità / Arriva anche la Skoda, con la Enyaq

Non mancheranno Suv e crossover, naturalmente. L’Enyaq sarà la seconda Skoda elettrica ad arrivare sul mercato, dopo la CITIGOe iV. Ma mentre la citycar è l’adattamento di un modello nato per i motori tradizionali, questo Suv è costruito sulla nuova piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Enyaq iV 50 sarà la versione di accesso, con trazione dietro, batteria da 55 kWh (netti 52) e potenza di 109 kW. Autonomia fino a 340 km, prezzo di 35 mila euro, da cui togliere gli incentivi.

L’autonomia salirà a 390 km per la Enyaq iV 60, con potenza di 132 kW e batteria da 62 kWh (netta: 58 kWh). Enyaq iV 80 avrà una potenza di 150 kW e un’autonomia fino a 500 km nel ciclo WLTP grazie alla batteria da 82 kWh (netti 77 kWh). La stessa batteria equipaggierà le varianti a trazione integrale, la 80X e la vRS, con potenze rispettivamente di 195 kW e 225 kW. La più potente sarà in grado di passare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e di raggiungere la velocità di 180 km/h, limitata elettronicamente. L’autonomia delle versioni 4×4 arriverà a circa 460 km. Altre info cliccando qui.

20 novità / Arrivano i cinesi: Xev iEV7 da 31.800 euro

Arrivano anche i cinesi e tra i tanti modelli di cui si parla ne abbiamo selezionato uno che dovrebbe entrare presto in consegna anche da noi. È lo Xev iEV7, un Suv compatto (ti pareva?) lungo 414 cm, con batterie da 40 kWh, e un’autonomia dichiarata di 320 km. Motore da 41 CV. Il prezzo è di 31.800 euro, da cui togliere gli incentivi ed eventuali sconti. Il fondatore, Lou Tik, e la proprietà sono cinesi, ma nel nostro Paese la Xev ha una base molto importante ad Alpignano, vicino a Torino. E ora c’è anche una rete di 10 concessionarie, tutte dislocate in località del Centro-Nord

La ID.4, il primo Suv Volkswagen della nuova era

È il modello su cui la Volkswagen punta per far uscire l’elettrico dalla nicchia, con mezzo milione di pezzi venduti da qui al 2025 (qui le ultime info) . Motore da 204 CV, con velocità massima auto-limitata a 160 km/h. Le misure sono: 4.592 mm di lunghezza (10 cm più della Tiguan), 1.852 mm di larghezza e 1.629 mm di altezza, con un interasse di 2.765 mm. La versione con l’autonomia più estesa, 522 km con batteria da 82 kWh, avrà un prezzo superiore ai 50 mila euro, ma è prevista una versioneentry-level a circa 45 mila euro . La base meccanica è la piattaforma MEB, la stessa della ID.3, di cui qui trovate il listino italiano, riferito alla 1st Edition. La ID.4 monta un motore elettrico sull’asse posteriore, ma ovviamente è prevista anche la versione 4×4.

Mercedes raddoppia nei Suv con la “piccola” EQA

Dopo la EQC, la Mercedes è pronta a raddoppiare con un altro Suv, la EQA, più piccolo e più abbordabile in termini di prezzo. Quel che si sa è che l’autonomia dovrebbe essere di circa 400 km e che non nascerà su una piattaforma concepita sull’elettrico, ma sulla stessa base tecnica della Mercedes GLA. Con dimensioni simili, forse un po’ più compatte (la GLA è alta 442 cm, larga 180 e alta 148). Alcune anticipazioni sono contenute in un video girato sulla splendida pista di prova di Immendingen, con il capo degli ingegneri di pista, Jens ten Bring (guarda qui). Ancora da ufficializzare il prezzo: si parla di circa 50 mila euro, meno gli incentivi.

Nissan raddoppia: dopo la Leaf ecco l’Ariya

Altra marca, altro Suv. Qui siamo in casa Nissan, un pioniere nell’auto elettrica. L’Ariya rappresenta l’affinamento per la produzione di serie di un prototipo che fu presentato tre anni a Tokyo, l’ IMx concept. È un crossover con doppio motore elettrico sui due assi, trazione integrale e una “powerful acceleration“. Oltre a un avanzatissimo sistema di guida autonoma. Le dimensioni sono importanti: l’Ariya sarà lungo 4 metri e 60 (solo 9 centimetri in mano dell’Alfa Romeo Stelvio), largo 1,92 e alta 1,63. Con grandi cerchi da 21″. Grande attenzione anche ai colori: il rame, in particolare, identificherà in futuro i modelli elettrici della Casa nipponica.

Due coreane in arrivo: la Ssangyong E100 e…

Dopo tre tedesche, due coreane. Cominciamo da un debutto assoluto nell’elettrico, quello della SsangYong. Il nome di progetto del modello in arrivo è E100, ma di fatto è la versione elettrica del SUV compatto Korando, con dimensioni medie (è lungo 445 cm, largo 187). Qualche differenza estetica c’è, come la griglia del radiatore ovviamente chiusa. Rinnovato anche il paraurti, mente il cofano è realizzato in alluminio per risparmiare peso e abbassare il baricentro della vettura. Diversi accorgimenti sono stati poi presi per migliorare l’aerodinamica e contenere i consumi, migliorando l’autonomia.

Il nuovo Suv della SsangYong avrà un motore elettrico da circa 190 CV, con velocità massima auto-limitata a 153 km/h. Il pacco-batterie da 61,5 kWh sarà fornito da LG Chem e assicurerà un’autonomia di circa 400 km. Ssangyong fa parte del Gruppo indiano Mahindra, che da qualche anno ha acquisito il controllo anche della Pininfarina. Prezzo atteso: circa 40 mila euro

…l’attesissima Hyundai E45, sorellona della Kona

L’altro Suv coreano in arrivo è un modello molto atteso, portando il marchio di una delle aziende di maggior successo nell’elettrico: la Hyundai. La E45 segue il Suv a batterie già in gamma al brand coreano, la Kona. Ma in questo caso parliamo di un Suv coupèe, decisamente più basso in altezza, ma complessivamente di maggiori dimensioni. E con l’ambizione di coprire una fascia più alta del mercato. Mostrato come concept al Salone di Francoforte 2019, la E45 potrebbe stupire per autonomia di percorrenza, visto il know del costruttori coreani nelle batterie.

C’è anche la Volvo: versione elettrica della XC 40