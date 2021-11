2 mila km con la Spring: “Prestazioni limitate, ma in città…”

2 mila km con la Spring: li ha già percorsi Mauro, un lettore di Certosa di Pavia, tra i primi ad avere l’elettrica low-cost. Ora la Spring è l’EV più venduta in Italia, davanti alla Fiat 500. Per condividere il racconto dei primi mesi in elettrico, scrivete a info@vaielettrico.it. In basso il link agli altri articoli già pubblicati.

di Mauro Ghislandi

“Ho acquistato la Dacia Spring a marzo con gli incentivi da rottamazione (in totale 10.000 euro). L’unica versione disponibile era la Comfort Plus, con in più il cavo di ricarica da presa domestica“.

2 mila km con la Spring / “Con gli incentivi 10.800€”

“Dopo quasi sei mesi e l’auto ancora in viaggio, per non perdere gli incentivi, il concessionario mi ha chiesto di saldarla. Per poterla immatricolare prima che arrivasse pronta per la consegna, cosa che è poi successa la settimana successiva. Il prezzo finale è stato quindi di 10.800 €, non male per una full electric. L’auto è per noi ideale come seconda auto (in realtà è la quarta,,,), ma ne vedrei difficile per ora un uso su distanze lunghe. Al massimo potrei pensare di andare al mare in Liguria (abitiamo in provincia di Pavia). L’utilizzo è soprattutto in ambito urbano o di prossimità (casa-lavoro, tragitto complessivo di circa 60 Km). L’autonomia inizialmente era sui 270 Km, ora con temperature più basse siamo sui 240. Il consumo risente molto dello stile di guida. La utilizzo sempre in modalità Eco, potenza e velocità limitate (in caso di necessità, premendo a fondo l’acceleratore, la modalità diventa temporaneamente normale)“.

Consumi? 10,8 kWh/100 km. Ricarica a casa? Servono 20 ore

“Dopo oltre 20.000 Km percorsi il consumo si è attestato su 10,8 KWh per 100 Km, ben al di sotto di quello dichiarato. Per la ricarica a casa uso il cavo di collegamento alla presa domestica (in attesa di installare la wall-box), che impiega quasi 20 ore a ricaricare da circa il 15% al 100%. Oppure colonnine pubbliche vicino al lavoro (fortunatamente anche gratuite, il che non guasta). La ricarica anche dalle colonnine non è molto veloce, ma per il tipo di uso non siamo mai stati in difficoltà per la ricarica. Non c’era la possibilità di averla con la ricarica rapida in corrente continua.Un problema riscontrato è che a volte alle colonnine (e anche a casa) la ricarica si arresta prima di arrivare al 100%. Forse per qualche meccanismo di sicurezza e occorre riavviarla.L’allestimento è per certi aspetti molto basic (non c’è nemmeno la luce nel bagagliaio). Ma l’essenziale c’è tutto, con anche qualche chicca come la retrocamera“.

2 mila km con la Spring: “Ma senza incentivi non l’avrei presa”

“La silenziosità di marcia è discreta, ma per la categoria di prezzo direi accettabile.

Si sente parecchio lo sconnesso. Le prestazioni sono piuttosto limitate, ma per un uso urbano l’accelerazione dell’elettrico permette di cavarsela benissimo. Piuttosto ampio il bagagliaio, mentre i posti posteriori non sono ideali per persone di statura alta o corporatura robusta. L’omologazione è per soli 4 posti. Nel complesso siamo più che soddisfatti per l’acquisto, in considerazione del prezzo realmente pagato. Senza incentivi, sicuramente avremmo atteso ancora qualche anno prima di passare al full electric. E contenti anche dei risparmi sul costo energetico (metà delle ricariche per ora riesco a farle gratis), sul bollo (esente) e sui pass e i parcheggi. A Milano non paga le strisce blu e può parcheggiare anche nelle strisce gialle riservate ai residenti in tutta la città.

Guarda il video: Dacia Spring alla prova montagna

