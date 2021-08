2 agosto ore 10: via alle prenotazioni dell’extra bonus auto

Scattano da domani, 2 agosto, le prenotazioni da parte dei concessionari degli extra bonus per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni. Sono previsti dal decreto Sostegni bis. Il Ministero per lo Sviluppo Economico fa sapere che dalle ore 10 sarà possibile prenotare sulla piattaforma del Mise (ecobonus.mise.gov.it) i bonus per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione. Dal 5 agosto potranno essere poi richiesti gli extra bonus per i veicoli commerciali e speciali.

Il fondo automotive per l’acquisto di veicoli a basse emissioni è stato rifinanziato con 350 milioni di euro stanziati dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis. Rispetto al passato la novità principale riguarda lo stanziamento di 40 milioni di euro dedicato alle auto usate, benzina o diesel, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2.

Per accedere all’extra bonus, che diventerà operativo dopo le necessarie modifiche tecniche della piattaforma, sarà necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l’ecobonus.

Nel dettaglio, i 350 milioni di euro che rifinanziano il fondo vengono così ripartiti:

200 milioni per acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2. Il contributo è di 1.500 euro;

60 milioni per ottenere l’extrabonus e acquistare veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2. Il contributo ammonta a 2.000 euro con rottamazione e a 1.000 senza.

E ancora: 50 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici.

Extra bonus anche con l’auto in leasing

Tra le novità del decreto Sostegni bis c’è la possibilità di acquistare con leasing finanziario, già a partire dal 25 luglio 2021, anche questa tipologia di veicoli. Restano invariati i contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e quindi prenotabili in base alla “Massa Totale a Terra -MTT” e all’alimentazione. Infine 40 milioni per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2. Viene riconosciuto un extra bous fino 2.000 euro, calcolato in base alla fascia di emissione. Per usufruire del contributo è necessario rottamare un altro veicolo piu’ vecchio.

Tutti gli incentivi e per chi

Ricapitoliamo qui tutti gli incentivi e le condizioni per averne diritto

8.000 euro (+ 2.000 del concessionario) per l’acquisto di un’auto nuova di fabbrica con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km (elettriche pure), previa rottamazione di un veicolo vecchio;

5.000 euro (+ 1.000 del concessionario) per l’acquisto di un’auto nuova di fabbrica con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km , senza rottamazione;

(+ 1.000 del concessionario) per l’acquisto di un’auto nuova di fabbrica con , senza rottamazione; 4.500 euro (+ 2.000 del concessionario) per l’acquisto di un’auto nuova di fabbrica con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km , previa rottamazione di un veicolo vecchio;

(+ 2.000 del concessionario) per l’acquisto di un’auto nuova di fabbrica con , previa rottamazione di un veicolo vecchio; 2.500 euro (+ 1.000 del concessionario) per l’acquisto di un’auto nuova di fabbrica con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km , senza rottamazione;

(+ 1.000 del concessionario) per l’acquisto di un’auto nuova di fabbrica con , senza rottamazione; 1.500 euro (+ 2.000 del concessionario) per l’acquisto di un’auto nuova di fabbrica con emissioni di CO2 da 61 a 135 g/km , previa rottamazione di un veicolo vecchio;

(+ 2.000 del concessionario) per l’acquisto di un’auto nuova di fabbrica con , previa rottamazione di un veicolo vecchio; 2.000 euro per l’acquisto di un’auto usata con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km , previa rottamazione di un veicolo vecchio;

per l’acquisto di un’auto usata con , previa rottamazione di un veicolo vecchio; 1.000 euro per l’acquisto di un’auto usata con emissioni di CO2 da 61 a 90 g/km , previa rottamazione di un veicolo vecchio;

per l’acquisto di un’auto usata con , previa rottamazione di un veicolo vecchio; 750 euro per l’acquisto di un’auto usata con emissioni di CO2 da 91 a 160 g/km , previa rottamazione di un veicolo vecchio;

per l’acquisto di un’auto usata con , previa rottamazione di un veicolo vecchio; da 1.200 a 8.000 euro per l’acquisto di veicoli commerciali, contributo variabile in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione (elettrica o termica) e all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria.

Bonus auto 2021: i requisiti richiesti

I nuovi incentivi del bonus auto 2021 sono disponibili fino al 31 dicembre di quest’anno, salvo (probabile) esaurimento fondi, e sono validi anche per gli acquisti in leasing. I vecchi veicoli da rottamare devono essere:

di proprietà da almeno 12 mesi dell’acquirente o di un suo familiare convivente;

dell’acquirente o di un suo familiare convivente; della stessa categoria del veicolo acquistato;

del veicolo acquistato; omologati fino a Euro 5 (per i veicoli commerciali fino a Euro 4);

(per i veicoli commerciali fino a Euro 4); immatricolati prima dell’1 gennaio 2011 o comunque da almeno 10 anni.

I veicoli da acquistare, invece, non possono avere un prezzo di listino superiore a 61.000 euro IVA inclusa se nella fascia 0-60 g/km di CO2, o superiore a 48.000 IVA inclusa se nella fascia 61-135. Attenzione: il valore di g/km di CO2 dev’essere calcolato col nuovo ciclo WLTP, più severo del precedente NEDC. Infine, per quanto concerne gli incentivi per le auto usate, destinati soltanto alle persone fisiche, il veicolo acquistato non deve superare il prezzo, risultante dalle quotazioni medie di mercato, di 25.000 euro.

