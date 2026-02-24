180 ricariche Edison in 34 ospedali dell’Emilia Romagna







180 ricariche Edison Next in arrivo in 34 ospedali dell’Emilia Romagna, grazie all’aggiudicazione di un bando di gara della regione.

180 ricariche Edison Next con potenza da 22 a 50 kW

Gli ospedali sono luoghi in cui sosti per un certo lasso di tempo: perché ci lavori o perché assisti una persona ricoverata. Mettere una ricarica elettrica ha dunque senso. Le colonnine verranno installate presso i parcheggi, tra cui eccellenze come il Sant’Orsola e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e il Policlinico di Modena. Edison Next ha appena completato la prima installazione nell’Ospedale di Vaio a Fidenza, punto di riferimento per la provincia di Parma in specialità come ostetricia, ortopedia e chirurgia.

Presso questa struttura sono state installate 3 colonnine, ciascuna dotata di 2 punti di ricarica, di cui 4 Fast di potenza fino a 50kWe 2 Quick di potenza fino a 22 kW. Le prossime installazioni sono previste presso l’Arcispedale S. Maria Nuova a Reggio, l’Ospedale Civile di Guastalla, il Franchini di Montecchio e il Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti.

Colonnine a disposizione dei mezzi operativi, del personale e dei visitatori

Questo progetto, nato grazie all’aggiudicazione di un bando di gara emesso da Intercent-ER, l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna. Entro la fine del 2026 si prevede che Edison Next installi complessivamente 90 infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico per veicoli elettrici, ciascuna dotata di 2 punti di ricarica, presso i parcheggi ad accesso pubblico di 34 presidi ospedalieri. In particolare, saranno installate 58 colonnine Fast di potenza fino a 50 kW per ricariche rapide e 32 colonnine Quick di potenza fino a 22 kW per ricariche adeguate a periodi di sosta più lunghi. Questo mix è stato studiato “per consentire di soddisfare le differenti esigenze di ricarica degli utenti che accedono alle strutture sanitarie con vari veicoli elettrici. Sia i mezzi operativi e del personale ospedaliero sia quelli dei pazienti e dei visitatori“.

