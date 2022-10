17 Comunità energetiche sostenute da Cariplo

17 Comunità energetiche sostenute da Fondazione Cariplo, che destina 1 milione a progetti che contribuiscono a ridurre l’utilizzo di fonti fossili. Promuovendo l’inclusione dei soggetti più vulnerabili all’interno delle Comunità Gli impianti fotovoltaici installati produrranno energia pari al fabbisogno energetico di 1.700 famiglie, con un risparmio di 1.500 tonnellate di emissioni di CO 2 ogni anno.

17 Comunità energetiche in parrocchie, coop sociali…

In un contesto di esorbitanti costi dell’emergia, la Fondazione ha promosso il bando ALTERNATIVE. Obiettivo: favorire la diffusione di Comunità Energetiche Rinnovabili e fornire uno strumento concreto ed efficace per contrastare la povertà energetica. Accompagnando la popolazione nella transizione equa verso un futuro alternativo al fossile. Il bando, terminato a luglio, si è rivolto ad amministrazioni, enti pubblici e privati non profit della Regione Lombardia e delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Sono ben 17 le nuove Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che saranno avviate in questi territori nei prossimi mesi grazie al contributo di Fondazione Cariplo. Gli enti beneficiari del supporto della Fondazione sono in tutto 33, di cui: 6 parrocchie, 7 cooperative sociali, 5 Fondazioni, 5 associazioni e 10 enti pubblici.

Risparmio economico di 650 mila euro all’anno

I progetti al nastro di partenza interessano, nello specifico, le province di: Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Varese e Verbano-Cusio-Ossola. Le 17 Comunità Energetiche installeranno complessivamente 17 impianti fotovoltaici capaci di produrre un quantitativo di energia elettrica pari a circa 5.000 MWh l’anno (il corrispettivo del consumo energetico di 1.700 famiglie). Il volume economico annuale, comprensivo di risparmi in bolletta, incentivo per l’energia condivisa e vendita dell’energia non utilizzata, ammonterà a 650.000 euro. Il sistema, oltre a una rilevante ricaduta economica, avrà grandi benefici anche sul clima e sull’ambiente: si stima infatti che saranno evitate circa 1.500 tonnellate di emissioni di CO 2 ogni anno.

