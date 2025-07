160 mila km in Skoda Enyaq: bene e male nel bilancio che traccia Christian Zandri, un lettore. Quanta batteria ha perso, che cosa lo ha soddisfatto e che cosa no. Se volete condividere il vostro di bilancio, scrivete a info@vaielettrico.it

160 mila km in 4 anni: “Ho guidato anche con la batteria allo 0%…”

Ecco il racconto di Christian: “Vorrei testimoniare i miei quattro anni in Skoda Enyaq 80 iV. L’auto ha percorso oltre 160 mila km…ho ricaricato quasi sempre in DC da 30kW in azienda. Ha perso un 10% di capacità da nuova. Percorre sempre oltre 250km in autostrada a 130km/h ...Di positivo c’è che è aumentata la velocità di ricarica registrata nel tempo ( update software)…Se ci si ferma con meno del 10% di autonomia, in una HPC fa un picco oltre 160kW di potenza, per poi scemare sotto i 100 kW superato il 50%. Altra cosa: ho guidato diverse volte con batteria a 0%, l’auto non ha avuto alcuna restrizione e ho potuto percorrere ben oltre 10km prima di arrivare alla ricarica e immagino che possa fare ancora strada prima di fermarsi”.

Lati negativi: scarsa valutazione nell’usato e prezzi alti nelle ricariche HPC

scarsa valutazione dell'usato, prezzi alti nelle colonnine Hpc. E curva di ricarica che obbliga a soste di almeno 30 minuti per avere un'autonomia autistradale da 150/200km". Infine la manutenzione, che per un'auto che ha già percorso oltre 160 mila km ha un bilancio di costi decisamente contenuto: "Ultimo aspetto: ho speso in manutenzione (escludendo il cambio gomme) la cifra di 250 euro". Ovviamente il primo dato a cui si guarda dopo un chilometraggio come quello sostenuto da Christian è il degrado della batteria: il 10% perso sembra un filo sopra media. L'ADAC tedesco ha da poco terminato un test di durata con una Volkswagen ID.3 con la stessa batteria, riscontrando un 91% di autonomia residua, nonostante un uso senza troppi riguardi. Quanto ai prezzi delle HPC, sappiamo che in Italia sono tra i più alti in Europa. Infine: non si segnalano guasti, in 160 mila km non è poco.