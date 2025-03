I test del non tifoso/ R5 E-tech è l’auto che fa al caso vostro

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Riecco il nostro tester non tifoso Luca Sebastiani, oggi alle prese con una R5 E-tech. E’ un’ auto nata per il mercato di massa: cosa poteva esserci di meglio se non sottoporta al giudizio di un automobilista “neutrale” verso l’elettrico proprio come la maggioranza degli italiani?

di Luca Sebastiani

Oggi vi propongo questa prova di 2 giorni con la nuova Renault 5 E-tech, gentilmente concessami da Bi & Bi Auto Vigorovea Sant’Angelo di Piove di Sacco PD.

I dati dell’auto in prova- R5 E-tech electric 150 cv comfort range, batteria da 52 kWh WLTP 410 km (garanzia batteria 8 anni o 160.000 km), consumo misto 152 Wh/km prezzo a partire da 31.900 euro.

Ma è possibile configurare il modello intermedio evolution urban da 120 cv con batteria da 40 kWh 312 km WLTP a partire da 26.900 euro e l’entry level in arrivo a breve sempre Urban ma con 95 cv 40 kWh di batteria con WLTP da 300 km a partire da 25.000 euro.

L’esemplare in prova era quasi full optional in configurazione “Iconic cinq”, con colore blu notturno, tetto nero etoilé, profilo tetto warm titanium, cerchi da 18’ e impianto Harman Kardon. Dotata di tutti i confort, con sedili e volante riscaldati.

I dati della prova– 690 km percorsi, 129 kWh consumati e spesa per la ricarica (effettuata solo con colonnine Tesla) 60 euro, al costo di 0,46 cent al kWh utilizzando l’abbonamento attivo da 9,90 euro (conteggiandolo nel costo totale).

Tempi giusti per la ricarica, con consumi fra 16 e 20 kWh/100km. R in autostrada i 200 km sono reali

Nel momento in cui sto scrivendo l’articolo, il modo più economico per ricaricare alle colonnine superfast è utilizzare i Supercharger (è anche il più affidabile ). Qualche nuova offerta si sta muovendo sul fronte colonnine fast, anche se legata alle utenze domestiche. Il modo più economico di muoversi in elettrico oggi resta la ricarica domestica, grazie alla quale si può ridurre notevolmente la spesa (nello specifico per 129 kWh si può arrivare a spendere solo 35 euro con un buon contratto, ancora meno se si sfrutta un impianto fotovoltaico).

La ricarica– La R5 in questa configurazione accetta fino a 100 kW di potenza con una buona curva di ricarica ( ancora 70 kW di potenza superato il 55% di carica), si passa dal 10% all’85% in circa 30 minuti. La ricarica in AC invece è garantita a 11 kW.

I consumi– Con le temperature di questi giorni ( tra i 3 e i 12 gradi ) il consumo medio in ambito misto si è attestato a 16 kWh ogni 100 km, garantendo un’autonomia reale superiore ai 300 km. In ambito autostradale a velocità codice di 130 km/h si superano i 20 kWh ogni 100 km garantendo oltre 200 km di autonomia reali.

Come per gli altri recenti modelli elettrici Renault risulta molto pratico avere un indicatore dell’autonomia in base al percorso prevalente, la distinzione tra l’autonomia in città e autostrada aiuta a ridurre l’ansia da ricarica.

Una tecnologia che guarda al futuro

La R5 è tra le prime vetture di piccole dimensioni dotate con la tecnologia V2L (Vehicle to Load ). Infatti è possibile collegare dispositivi elettrici direttamente al veicolo (optional a parte da circa 250 euro).

La vettura è anche predisposta (non ancora in Italia) tramite l’uso del servizio Mobilize V2G alla gestione dei flussi di energia dall’auto all’abitazione, rendendola di fatto una “batteria di accumulo” per la produzione fotovoltaica.

Ideale per la città, ma permette qualcosa di più

Le dimensioni sono da auto compatta per la città, infatti è lunga 3,92 m e larga 1,77 m. Il peso per essere una vettura elettrica è contenuto, solo 1449 kg a vuoto con una batteria da 52 kWh è un buon risultato.

Il raggio di sterzo è ottimo e permette di muoverla agevolmente anche nei parcheggi più stretti, i sedili anteriori sono molto comodi e lo spazio non manca, mentre quelli posteriori sono comunque comodi con sufficiente spazio per la gambe considerante le dimensioni dell’auto. L’apertura delle portiere posteriori è ampia ed agevola l’ingresso, mentre il bagagliaio è più che adeguato allo scopo dell’auto e permette di caricare anche bagagli per un eventuale viaggio.

L’auto ha un buon assetto, preciso quanto basta nelle curve è in grado di filtrare le asperità delle nostre strade dissestate nonostante i cerchi da 18 dell’esemplare in prova.

I pro di R5 E-tech: il sistema di navigazione, l’insonorizzazione e gli ADAS poco invasivi

Tra i punti a favore dell’auto vi è una grande cura nell’insonorizzazione generale sia dal rotolamento delle ruote che dai fruscii aerodinamici anche a velocità autostradali. Il risultato è davvero notevole pari a quello ottenuto in vetture di fascia superiore.

All’interno il sistema di navigazione residente è l’Android Automotive con l’assistente vocale “Reno”. Risulta semplice pianificare i viaggi (come già visto in altre vetture del gruppo Megane E-tech e Scenic E-tech). Il sistema calcolerà le eventuali soste, con il tempo di sosta previsto e lo stato di carica all’arrivo. Sistema molto simile a quello proposto da Tesla, però in questo caso le colonnine prese in considerazione sono la quasi totalità delle disponibili.

Il capitolo ADAS merita un plauso, perché sono ben tarati, poco invasivi e molto efficaci. Anche in mezzo al traffico non saranno mai un disturbo , mentre nelle lunghe tratte autostradali vi accompagneranno con il minimo intervento da parte vostra rendendo il viaggio molto rilassante. Non si sono presentate le fastidiose “frenate fantasma” che ho registrato con altri sistemi di guida, ovviamente trattandosi di ausilio alla guida obbliga il guidatore a mantenere la massima attenzione alla strada.

Campi elettromagnetici “non pervenuti”

Come per le altre vetture provate ho misurato il campo elettromagnetico all’interno dell’auto e con non poca sorpresa ho potuto constatare che è quasi nullo in tutti i sedili e nel pavimento dell’auto (sia in accelerazione che durante la frenata rigenerativa), anche quando è in ricarica. Valori molto prossimi a quelli rilevati in passato su Renault Arkana E-tech full hybrid.

Le mie conclusioni: R5 E-tech è un’auto ben fatta

La vettura è ben fatta, piacevole da guidare si è dimostrata un’ottima cittadina. Pratica e versatile in un mondo fatto di SUV, permette anche qualche uscita fuori porta senza troppi patemi, a patto di seguire le indicazioni del navigatore. Punta sulla personalizzazione, la qualità costruttiva e su tecnologie future come la possibilità di essere usata alla stregua di una batteria di accumulo per l’impianto fotovoltaico domestico. La versione più equilibrata è l’URBAN intermedia con 120 cv e batteria da 40 kWh, ma l’entry level in arrivo ha un prezzo d’attacco allettante per entrare nel mondo elettrico di Renault.

