150 mila km in Leaf: la batteria…

150 mila km in Leaf. Fine anno è tempo di bilanci e, dopo Fabio con la Enyaq e Marco con la 500e, il consuntivo di Stefano con la Nissan: ricariche e degrado batterie. Per condividere il vostro di bilancio, scrivete a info@vaielettrico.it

150 mila km in Leaf, con la batteria scesa all’87,13%

Ecco il messaggio di Stefano Paniccia: “Buongiorno redazione di Vaielettrico, da circa una settimana ho superato la soglia dei 150.000 km e questa volta voglio condividere con voi il mio bilancio del SOH, lo stato di salute della mia Nissan Leaf e+n-connecta. La raccolta dei dati è stata fatta con l’app SpyLeaf. Come ho scritto anche in altri articoli che avete pubblicato, la macchina viene usata come macchina principale su strade e autostrade dalla Puglia alla Lombardia. E senza pormi particolari problemi nelle soglie di ricarica (difficilmente mi posso permettere di restare nella fascia 20-80%) e ricarico abbastanza spesso anche alle ricariche fast“. Ovviamente il dato più interessante è quello sul degrado della batteria, un numerino fondamentale anche per stabilire il valore dell’auto in caso di rivendita come usata. In tre anni e 150 mila km, con il tipo di guida e di ricariche illustrate da Stefano, la perdita è stata del 12,87%, con un calo di capacità (e quindi di autonomia) molto più accentuato nei primi 25 mila km.

Tre anni e tante “avventure” alla colonnina

Per completare un po’ il quadro, riportiamo quello che Stefano ci scrisse già al raggiungimento dei 100 mila km: ““Le avventure alla colonnina… tantissime. Colonnine che non funzionavano con un gestore, ma con un altro sì (nonostante un roaming dichiarato). Colonnine che continuavano la carica anche se la volevo interrompere. Prese CHAdeMO che si staccavano a fatica. Colonnine che erogavano (fortunatamente) gratis, ecc. E poi le problematiche lato macchina… La Leaf è una macchina comoda, spaziosa e ban accessoriata, con la possibilità di ricaricare a 100 kW... Purtroppo la batteria tende a surriscaldarsi e, durante le estati più calde e i lunghi viaggi autostradali, la velocità di ricarica scende a 20 kW già alla seconda ricarica. Infine la CHAdeMO… Non ce ne sono tantissime e molte non superano i 50kW di potenza… Ci sono città capoluoghi di provincia che hanno visto sparire l’unica CHAdeMO che c’era“.