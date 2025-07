150 BYD Dolphin per il car sharing lombardo E-VAI

150 BYD Dolphin elettriche per il car sharing lombardo E-VAI, società del gruppo pubblico FNM.

150 BYD Dolphin: colpaccio del costruttore cinese

I nuovi mezzi del costruttore cinese entreranno gradualmente nella flotta di E-VAI, entrando in servizio già dai prossimi giorni. Andando a sostituire parte dell’attuale parco veicoli, composto da 400 autovetture, tutte a basso impatto ambientale. Stupisce un po’ il fatto che, in una regione a trazione leghista, per una commessa del genere si scelga un modello elettrico cinese, visti i ripetuti attacchi di Matteo Salvini proprio all’elettrico e al made in Cina. Di certo per BYD si tratta di un bel colpo, anche di immagine, festeggiato così da un top manager come Alfredo Altavilla: “Questa partnership è un ulteriore passo nella strategia di espansione di BYD, con l’obiettivo di presidiare tutti i canali del mercato. L’intera fase di sviluppo della gamma BYD è in linea con gli standard europei. Ogni modello è un concentrato di tecnologia avanzata e allo stesso tempo user friendly, con una proposta economica che non ha uguali nel panorama attuale, che rende le BYD accessibili a tutti i clienti”.

I primi clienti una banca e il Comune di Arese

Ma perché proprio le BYD per il car sharing lombardo? “Abbiamo cercato vetture in grado di garantire caratteristiche che riflettano quelle che sono le esigenze attualmente richieste dal mercato: affidabilità, comfort, sicurezza e basso impatto ambientale”, spiega Luca Pascucci, direttore generale di E-VAI. “Una scelta all’insegna dell’innovazione tecnologica nel segmento del corporate car sharing. Grazie a vetture in grado di muoversi tanto nei centri storici delle nostre città quanto nei percorsi extraurbani”. Le BYD DOLPHIN saranno inserite prevalentemente all’interno del servizio corporate car sharing di E-VAI rivolto alla pubblica amministrazione, agli enti e alle imprese. Con possibilità di includere le vetture nei programmi di welfare aziendale. Tra i primi clienti ci sarà una banca brianzola, la BCC Barlassina, che accoglierà nella flotta diverse unità della piccola BYD Dolphin Surf. Nella pubblica amministrazione sarà invece il Comune di Arese tra i primi ad integrare nella flotta i veicoli BYD, a disposizione dei dipendenti per le attività degli uffici di giorno e dei cittadini la sera e il week-end.