15 mesi in Volkswagen ID.3 (33 mila km): la pagella di Andrea

di Andrea Uber

“Vi porto la mia esperienza di possessore della ID.3 First Edition, per la quale ho dato fiducia cieca a Volkswagen ordinandola praticamente a scatola chiusa. E attendendola con ansia per 15 lunghi mesi“.

15 mesi in Volkswagen / “Nei consumi risparmiati 3.700€”

“La posseggo dal 30/9/2020 e in circa 15 mesi ho percorso 33.300 km. Percorro quotidianamente 50 km: 2 volte avanti e indietro, all’andata 6 km di discesa + pianura, al ritorno 6 km di salita + pianura. Per il resto, l’ho usata in svariate situazioni: montagna, città, extraurbano, autostrada, a parecchi gradi sottozero e con il marcato caldo estivo. Ho ricaricato in altrettante situazioni: freddo, caldo, motore caldo, motore freddo, a casa, in autostrada, colonnine fast e colonnine lumaca…Veniamo al confronto con i costi di rifornimento della precedente autovettura (Jeep Compass LTD 2.2). Considerando che delle 265 ricariche ne ho fatte 240 gratuite (colonnine fast dell’Autostrada del Brennero + 2.000kWh offerti da VW), i primi 33.300 km mi hanno fatto risparmiare circa 3.700€. Con un costo misero di poco superiore ai 100€ (ricariche a casa, sempre parziali e per portare la batteria al 100% – sbagliato… – prima di affrontare viaggi molto lunghi)“.

15 mesi in Volkswagen: “L’autonomia reale? 321 km, non i 420 dichiarati”

“Se avessi sempre ricaricato in colonnine fast (considerando un costo medio di 0,450 – la tariffa dello Ionity di Trento), avrei risparmiato solo 1.400€ circa. Poco più di 42€ ogni 1.000km Il kilometraggio con un pieno che mi risulta ad oggi è di 321km, contro i 420 dichiarati da VW. Lascio da parte le considerazioni sulla vettura, promossa in toto (ottimo bagagliaio, strumentazione molto valida ma talvolta lenta nell’interfaccia, begli interni, guidabilità spettacolare). Mi limito alle pure questioni di portafoglio:

Occhio alla reale autonomia kilometrica, di molto inferiore al dichiarato

kilometrica, di molto inferiore al dichiarato Occhio alla modalità di ricarica che, se effettuata sempre a pagamento in colonnine non domestiche, va a limare considerevolmente il risparmio sul termico.

che, se effettuata sempre a pagamento in colonnine non domestiche, va a limare considerevolmente il risparmio sul termico. Nell’evenienza della soppressione degli incentivi per l’acquisto delle EV: mmh…, il gap sarebbe impossibile da coprire col risparmio sulle ricariche “ .

Quanti km fai in autostrada e quanto impieghi a ricaricare

“Veniamo all’autonomia autostradale (media di più rilevamenti in condizioni diverse). A 100kmh siamo a 330km, ai 110 a 300km, ai 120 a 280km, ai 130 a 200km (sì…, 200 miseri km…). Ergo: elettrico esige piede leggero e taaaaanta pazienza alla guida. E i tempi di ricarica sono molto più lenti degli immaginari collettivi. Su 265 ricariche, la più veloce è stata alla Ionity di Montecchio Maggiore il 22/11/2020, con 36,33kW in 15’ (61% di recupero batteria, da 23% a 84%). Velocità di ricarica di 145,32kwh. Purtroppo un evento isolato, in tutti gli altri casi mai superata una velocità di molto inferiore (la seconda è stata di 96kWh all’E-via di Grassobbio). Per il resto la campana gaussiana ha come valori più frequenti le velocità di ricarica tra i 45 e i 55 kWh. Nulla di che… per ricaricare il 60% ci vogliono almeno 45/50 minuti. Le colonnine lente sono inutili: chi è che per una sosta in banca o in un negozio, tira fuori il cavo dal bagagliaio, per ricaricare il 19% in 98 minuti. O, per una toccata e fuga, il 5% in 20 minuti? Follia pura…“.

IN CONCLUSIONE. “Bene l’elettrico (che sarà l’alimentazione anche della mia prossima macchina…), ma non illudiamoci troppo. Il comfort di guida, lo scatto al semaforo e l’emozione che dà sono impagabili e valgono da soli il prezzo del biglietto. Ma per risparmiare veramente bisogna sbattersi un po’ ed avere ottime capacità organizzative nei propri spostamenti. Soprattutto nei lunghi viaggi“.

