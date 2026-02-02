14 modelli alla prova autonomia con zero-gradi in autostrada

14 modelli alla prova autonomia zero gradi in autostrada. Il test è stato effettuato dall’ADAC, l’Automobil Club tedesco: ecco quanto si perde.

14 modelli alla prova del gelo: ecco chi perde di meno

La prova di autonomia zero-gradi si è svolto nell’ADAC Testlabor Elektromobilität. Le 14 auto sotto esame hanno simulato un viaggio da Monaco a Berlino, 580 km. Gli ingegneri dell’Automobil Club hanno prima svolto un viaggio reale attraverso l’autostrada A9, importando poi i dati nel banco di prova. Comprese pendenze e traffico reale. Il test in laboratorio si è così svolto nelle stesse condizioni per tutti, senza l’influenza di capricci meteorologici o ingorghi (qui tutte le modalità). Il risultato ottenuto è stato poi confrontato con il dato ufficiale di omologazione WLTP, per vedere quanto si perde in queste condizioni, le peggiori per un’elettrica. La Audi A6 Avant, che mette a segno la percorrenza reale più estesa, perde 278km rispetto ai 719 WLTP, oltre il 38%. La Tesla Model Y se la cava con un calo più contenuto, il 32%, passando da 600 a 406 km. In genere, comunque, i cali sono più vicini al 40 che al 30%. In alcuni casi si va anche oltre il 40%: la BYD Sealion 7, per esempio, arriva al 41%.

Consumi: Model Y la migliore, ma c’è chi va oltre 30 kWh/100 km

Scorri le colonne della tabella e arrivi al tasto (per alcuni dolente) dei consumi, rilevati in kWh/100 km. Ovvio che il dato sia legato anche al peso e all’impatto aerodinamico dei veicoli. Salta subito all’occhio, comunque, l’ottima performance della Tesla Model Y che, pur essendo un Suv tutt’altro che piccolo, mette a segno il risultato migliore, con 22,2 kWh per 100 km. Bene anche l’Audi A6 Avant (23,2) e la VW ID.7 (23,3), che pure non sono citycar. Sopra i 30 kWh/100 km ci sono invece la citata BYD Sealion 7 e la Volvo EX90, altro macchinone. Da non trascurare, infine, l’altra rilevazione dei tecnici ADAC, dedicata ai km di autonomia che si recuperano in 20 minuti di ricarica. Ovviamente nelle stazioni HPC. Per chi viaggia molto in autostrada è un dato fondamentale. L’Audi A6 fa meglio di tutti, sfiorando i 300 km. Qui il risultato peggiore lo fa la Opel Grandland, che si ferma a 153,3 km, avendo un tetto di ricarica massima a 150 km. Significa impiegare il doppio del tempo rispetto ai modelli più performanti: basta saperlo…