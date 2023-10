Entusiasta di Nissan Leaf. Ma trovo le CHAdeMo da Verona a Orvieto?

Giuseppe ha tre Nissan Leaf in famiglia ed è felicissimo; però deve affrontare il primo lungo viaggio in autostrada e ci chiede se troverà stazioni di ricarica con presa CHAdeMO. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Sono felicissimo proprietario di una Nissan Leaf da anni e la terza che ho comperato ( le altre due le ho girate alle mie figlie gemelle dopo avervi percorso senza problemi circa 40.000 km ) la terza sempre Leaf è quella da 62 kwh ovviamente (dopo i 30 e 40 kwh delle prime due).

Ora dovendo andare a Sorano di Grosseto ho scelto il percorso di base in autostrada del sole A1 da Verona a Orvieto. Dove trovo in autostrada la ricarica CHAdeMO ? Ma soprattutto come posso usufruire magari a Bologna del servizio E GAP ?„ Giuseppe Palmieri

CHAdeMo in 4 stazioni Free To X sul suo percorso

Risposta- Gentile Giuseppe, da Verona ad Orvieto troverà quattro aree di servizio autostradali dotate di caricatore ultrafast con presa CHAdeMO. Può controllare la posizine precisa dal sito di Free to X, l’operatore che le gestisce. Si tratta di Badia Nuova Ovest, fra Bologna e Firenze, Arno Ovest in Valdarno, Badia Al Pino Ovest in provincia di Arezzo e Fabbro Ovest in Umbria, una ventina di km prima dell’uscita Orvieto. Unica avvertenza: in molte aree di servizio le colonnine con presa CHAdeMO sono defilate e può essere difficile individuarle.

Fuori dall’Autostrada del Sole troverà una stazione Fast di Enel X con presa CHAdeMo, precisamente a Orvieto Scalo. A tutte queste stazioni di ricarica potrà accedere con App o RFID Card di uno dei principali gestori italiani (Enel X, Be Charge, A2A, Duferco, Neogy) o con quelle di aggregatori come Evway e Nextcharge. Il servizio di ricarica mobile E-Gap è attivo a Bologna, ma dovrà uscire dall’autostrada. Buon viaggio.

