120 mila km in 500e: “Ho speso…”

120 mila km in 500e: fine anno è tempo di bilanci e, dopo Fabio con la Skoda Enyaq, ecco il consuntivo di con la piccola Fiat. Affidabilità, spese, consumi…Se volete condividere il vostro di bilancio, inviate testo e foto a info@vaielettrico.it

di Marco Malavasi

“L a mia avventura con la 500e Icon 42 kWh è iniziata a metà novembre 2021. Ad oggi, dunque, sono circa tre anni che la uso quotidianamente. Unico problema importante riscontrato poco dopo il ritiro era un difetto alla scatola sterzo (risolto in garanzia), l’auto è stata ferma per circa due mesi. Per il resto mai un problema “ .

120 mila km in 500e: “Ecco quanto ho consumato in media”

“ Qualche giorno fa la 500e ha compiuto 120.000 km. Negli ultimi 15.000km/4 mesi il consumo medio da cdb (conteggia anche consumo e tempo delle varie preclimatizzazioni facendo abbassare notevolmente la velocità media) è stato di 13,1 kWh/100 km o 7,6 km/kWh. Solitamente sul mio percorso tipo casa-Aff di circa 100 km, la velocità media è attorno ai 67-70 km/h e con temperature sui 10-15°C il consumo medio è di quasi 12,5 kWh/100km o 8 km/kWh. L’auto viene usata principalmente su percorsi extraurbani veloci, guida frizzante e senza one pedal mode, gomme 17” estive classe A e ora invernali in classe D. Spesso un passeggero in auto. Da inizio anno a pochi giorni fa ho percorso circa 32.000 km. Il consumo indicato dal misuratore d’energia certificato MID della Finder, perciò incluse perdite di carica (in altre parole il consumo effettivo alla ‘presa’), è stato di 4.772 kWh. A cui vanno aggiunti 9 kWh dell’unica ricarica fuori porta “ .

Costo reale di energia 2,98 euro/100 km e batteria all’89,7% dopo 110 mila km

“ Alla fine il consumo reale è stato di 14,9 kWh/100km o 6,7 km/kWh. Il costo medio dell’energia che pago da inizio anno (tariffa bloccata), senza contare la componente fissa, è di circa 0,20 €/kWh. Per cui il costo reale nel mio caso è di circa 2,98 euro/100km.

La batteria, facendo il test con l’app PKC a 110.000 km (inizio Ottobre), indicava che era all’89,7%… Specifico che l’auto viene caricata sempre al 100% e ha fatto circa il 10% delle sessioni alle fast, mentre a casa viene caricata tra i 6,5 e 11 kW (ho la trifase a casa). In termini di tagliandi, Fiat li prevede ogni 15.000km o un anno… Mediamente il costo varia dai 33 euro ai 75-80 euro se faccio cambiare il filtro abitacolo; quello più costoso di 180 euro è stato il 5° tagliando “ .

– Leggi anche / – Leggi anche / Il primo articolo di questa serie: “Tre anni in Skoda Enyaq (e 120 km): batteria e consumi”