12 R5 alla Luiss: car sharing per prof e studenti

12 R5 alla Luiss, una flotta di car sharing a disposizione di prof, studenti e staff, per agevolare la mobilità tra i Campus e per il tempo libero.

La gestione dei servizi digitali e la ricarica saranno disponibili 24 ore su 24, direttamente tramite l’App Luiss. Grazie all’integrazione con la piattaforma ICT basata sulla tecnologia B.O.M.T.S. (Banking Operations Maintenance Telematics and Security) sviluppata da a.Quantum – Gruppo Acea. Per il “taglio del nastro”, nel Campus Luiss di viale Romania, erano presenti i vertici dell’Università e delle aziende partner del progetto. Rita Carisano, Direttore Generale della Luiss, Sébastien Guigues, CEO Renault Italia, Fabrizio Palermo, AD di Acea ed Enrico Resmini, AD di a.Quantum. Accanto al Car Sharing elettrico, l’Università offre già un servizio di shuttle con navette elettriche e a gas, che collega gratuitamente le sedi di via Parenzo e viale Romania. Con infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici all’interno dei Campus con il 100% dell’energia elettrica utilizzata proveniente da fonti rinnovabili.

Il ruolo degli atenei nella transizione ecologica

“Le università hanno un ruolo centrale nella transizione verso una società più sostenibile”, spiega Rita Carisano, Direttore Generale della Luiss. “La nostra missione non è solo formare giovani pronti ad affrontare il mondo del lavoro. Ma anche prepararli a diventare leader consapevoli delle sfide globali che li attendono. In questa visione si inseriscono iniziative come il progetto Green Mobility, che rendono i nostri campus un modello di sostenibilità per studentesse e studenti. Ispirandoli a ridurre l’impatto ambientale in ogni aspetto della propria vita“. Aver supportato Luiss nella progettazione e nel lancio di un progetto così importante ha consentito ad a.Quantum di rendere tangibile una mission sfidante. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di progettare e realizzare sistemi infrastrutturali sicuri e resilienti“, ha aggiunto Enrico Resmini di a.Quantum.

