105 km in elettrico per la BYD Dolphin G Super Hybrid

105 km in elettrico: è l’autonomia della nuova BYD Dolphin G Super Hybrid. Più che sull’elettrico puro, i colossi cinesi sembrano puntare sul doppio motore. In questo caso prospettando consumi di 71km/litro a batteria carica, e 1.040 km di autonomia totale. I prezzi partono da 24.790 € per la versione Active, da 27.290 € per la Boost, 28.790 € per la Comfort e 30.790 € per la Sport. Ma per la Active è già predisposto il lancio a 23.640.
Non è una plug-in, si va quasi sempre in elettrico
A differenza dei tradizionali sistemi ibridi plug-in, l’architettura DM di BYD è a trazione elettrica. Il che significa che il motore elettrico ad alto coppia muove le ruote nella maggior parte delle situazioni. Permettendo al motore a benzina Xiaoyun da 1,5 litri di operare nel modo più efficiente e mantenere la Blade Battery carica. Le modalità di guida sono due, “EV mode” e “HEV mode“, ma la seconda può operare in diversi soluzioni. In “modalità EV“, la vettura si comporta come un veicolo puramente elettrico. Affidandosi esclusivamente alla batteria e non attivando il motore a benzina finché il livello di carica non si esaurisce. E recuperando l’energia altrimenti dispersa in frenata per ricaricare la batteria. Quando il conducente seleziona la “modalità HEV“ o “Hybrid” (o quando la vettura la attiva autonomamente per batteria scarica), i sistemi “Intelligence” entrano in azione. Alternando 5 configurazioni, in base a fattori come stato di carica e situazione di guida.
Che ruolo hanno i motori nella trazione
Quando è richiesta percorrenza ad alta velocità, il motore elettrico di trazione può muovere le ruote utilizzando la potenza sia della batteria sia del motore generatore. A sua volta alimentato dal motore a benzina. Quando la richiesta di prestazioni si riduce e la batteria è a basso livello di carica, solo una parte della potenza del motore generatore va al motore di trazione. Mentre il resto viene reindirizzato per ricaricare la batteria. In accelerazione decisa, il motore a benzina può combinarsi con il motore elettrico di trazione per muovere le ruote. In alternativa, se il sistema determina che il motore a benzina produce più potenza del necessario, una parte può essere utilizzata per muovere le ruote. E il resto reindirizzato al motore elettrico per ricaricare la batteria. Infine, quando la richiesta alle ruote motrici è pari alla potenza del motore a benzina, quest’ultimo muove le ruote senza che la batteria si scarichi né si ricarichi.
105 km di autonomia EV e ricarica DC fino a 39 kW
Nella Dolphin G DM-i, il motore elettrico sincrono a magneti permanenti eroga 163 CV (120 kW) e 210 Nm, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,3” Sono disponibili due taglie di Blade Battery. Le versioni Active sono dotate di una batteria da 7,42 kWh, per un’autonomia solo elettrica WLTC Combined di 40 km e un’autonomia totale di 1.020 km. Le versioniBoost, Comfort e Sportdispongono invece di una Blade Battery da 18,3 kWh, che porta l’autonomia puramente elettrica a 105 km. E quella totale combinata a 1.040 km. Riducendo al contempo le emissioni di CO₂ da 60 g/km a 32 g/km. Le versioni Active sono dotate di un caricatore di bordo da 3,3 kW, in grado di ricaricare la batteria dal 15% in poco meno di tre ore. Le versioni Boost, Comfort e Sport portano questa potenza a 6,6 kW e integrano una capacità di ricarica DC da 39 kW, che consente di portare la batteria da 18,3 kWh dal 10% all’80% in 26 minuti. La versione Boost introduce anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L).
La vettura è molto efficiente, di segmento “giusto” (bagagliaio a livello del seg. superiore! ) e consente a gran parte degli europei (30-60km/giorno) di viaggiare in elettrico quotidianamente: per chi può caricare da casa o al lavoro… o fa la spesa varie volte la settimana al supermercato mentre nelle trasferte ci si muove con la tranquillità di rifornire ai distributori… così da poter essere interessanti per chi non frequenta zone ben fornite di punti di ricarica stradali.
La BYD fornisce garanzie da 6 a 8 anni sul sistema di trazione quindi abbondante tranquillità per la copertura del power-train e batteria… Come tutte le auto “moderne” (anche ICE ovviamente) occorre fare la corretta manutenzione presso officine qualificate (anni fa mi son capitati operai ottimi per motori anni ’80/90 ma totalmente inadatti a lavorare su quelli di ultima generazione – alcuni casi di rottura a seguito di interventi errati – quindi evitare “amici meccanici” improvvisati o non attrezzati adeguatamente e soprattutto “formati” con aggiornamenti periodici !! ); ovviamente la manutenzione di un ibrido comporta più operazioni rispetto alla versione BEV (che notoriamente necessita solo di filtro abitacolo, livelli liquidi e adeguati controlli per verificare usure o danneggiamenti).
Penso sarà molto competitiva nei confronti delle ICE/mild-hybrid/ibride della concorrenza e toglierà qualche cliente che invece potrebbe usare BEV..ma non ha ancora giusta formazione…o coraggio di provare.
Sistema molto complicato e batterie piccole che subiranno moltissimi cicli di carica e scarica in breve tempo e probabilmente per questo degraderanno molto.
Doppio sistema elettrico e termico da manutenere e elettronica di controllo da far paura.
In caso di guasto o vai alla casa madre (sperando che siano preparati) e paghi tariffa da casa madre o nisba…..che altre officine riusciranno a metterci mano?
esatto!
Mi spaventano i costi di manutenzione e gestione e la complessità di questi sistemi… Personalmente starò a guardare. Giro con una spring zero problemi.