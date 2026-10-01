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102 mila auto elettriche già vendute nel 2026: per la prima volta in un anno si supera quota 100 mila, con un trend in deciso miglioramento.

102 mila auto elettriche, settembre oltre quota 10 mila

Dopo una prima parte dell’anno trainata dalla coda degli incentivi 2025 e un’estate piuttosto fiacca, le vendite di auto elettriche mostrano segni di ripresa. In settembre se ne sono vendute 10.782 , rispetto alla 7.192 dello stesso mese del 2025. La quota di mercato è risalita al 7,6% (5,6% lo scorso anno). Siamo ancora lontani dai grandi mercati europei (la Francia è addirittura al 42% di quota, con 65.247 EV vendute in settembre). Ma è comunque un passettino avanti. L’Unrae segnala che oltre il 52% dei volumi delle elettriche si concentra nel segmento dei clienti privati. Ricordando che “con una presenza del canale corporate che sarebbe certo più forte se fosse finalmente accompagnata da un adeguato regime fiscale”. Non è stato fornito il dettaglio delle vendite di settembre per modello, limitandosi al totale dei primi 9 mesi. Con la Leapmotor T03 sempre saldamente in testa.

Leapmotor prima anche tra le marche, seguono Tesla e BYD

Il dominio di Leapmotor è netto anche tra i brand, superando quota 25 mila immatricolazioni nei primi 9 mesi dell’anno. Con una quota di mercato del 24,96%: un’elettrica su quattro venduta in Italia è del marchio cinese, distribuito da Stellantis. Gli italiani continuano comunque a preferire le ibride plug-in (PHEV), che consolidano la posizione collocandosi all’11,1%. Qui pesa il noleggio a lungo termine, che origina oltre il 40% delle immatricolazioni delle PHEV. In generale tutto il mercato dell’auto è cresciuto in settembre: +9,9% con 139.356 nuove immatricolazioni (nel 2025 erano state 126.781) . Il consuntivo dei primi 9 mesi evidenzia un incremento dell’8,7%, raggiungendo quota 1.268.964 rispetto alle 1.167.542 del 2025.