100mila km con la Leaf: bene e male

100mila km con la Leaf: li ha percorsi Stefano in soli 30 mesi. E qui traccia un bilancio di che cosa ha funzionato e che cosa non l’ha convinto (le ricariche…).

di di

“D opo poco più di due anni e mezzo, ho raggiunto il traguardo dei 100.000 km a bordo di una Nissan Leaf 62 kWh ed è tempo di un primo bilancio. La mia è stata una avventura che non si può definire semplice, anche a causa di una rete di ricarica che è cresciuta tanto, ma che deve ancora crescere e migliorare “ .

100mila km con la Leaf, con tante promesse non mantenute

“ In questi due anni e mezzo ho visto installare le colonnine di Be Charge al Carrefour… Una vera manna dal cielo, ma ho anche visto togliere la CHAdeMO in virtù di una seconda CCS. Ho visto installare colonnine, ma non le ho viste attivare. Ho letto promesse elettorali di colonnine a destra e manca… ma niente di niente. Concessionari che dovevamo mettere colonnine e non l’hanno anche fatto. Ho aspettato un 110 mai arrivato. Durante i viaggi lunghi ho sfruttato PCC, una app per il cellulare che mi ha consentito di fare gli spostamenti con maggior serenità. Portandomi a destinazione sempre con una carica sufficiente, senza sprecare tempo per ricaricare più del necessario. Poi le tessere e le app di ricarica… Duferco è stata la prima, con le continue telefonate per attivare la colonnina. Telepass, con una ricarica gratuita al giorno e poi sistemi di incentivazione sempre più cervellotici. Enel X, con le sue tariffe e il regalo di compleanno (ora non c’è più). Be Charge, con i suoi abbonamenti e gli sconti Tesla club “.

Nelle ricariche mi è successo di tutto. E poi c’è il problema della CHAdeMO…

“ Le avventure alla colonnina… tantissime. Colonnine che non funzionavano con un gestore, ma con un altro sì (nonostante un roaming dichiarato). Colonnine che continuavano la carica anche se la volevo interrompere. Prese CHAdeMO che si staccavano a fatica. Colonnine che erogavano (fortunatamente) gratis, ecc. E poi le problematiche lato macchina… La Leaf è una macchina comoda, spaziosa e ban accessoriata, con la possibilità di ricaricare a 100 kW... Purtroppo la batteria tende a surriscaldarsi e, durante le estati più calde e i lunghi viaggi autostradali, la velocità di ricarica scende a 20 kW già alla seconda ricarica. Infine la CHAdeMO… Non ce ne sono tantissime e molte non superano i 50kW di potenza… Ci sono città capoluoghi di provincia che hanno visto sparire l’unica CHAdeMO che c’era “ .

100mila km con la Leaf, che cosa mi è piaciuto, che cosa no

“ Cosa mi piace dell’auto elettrica? Velocità, ripresa, accelerazione senza strappi, facilità delle partenze in salita, possibilità di ricaricare a casa, efficienza, minore manutenzione. E l’assenza di vibrazioni, il silenzio…. Cosa mi manca? La spensieratezza: in un raggio di 10 km da casa mia, ci si può rifornire di benzina, diesel, GPL, metano, GNL. Ma non ci sono ricariche ad alta potenza e c’è solo una colonnina in corrente alternata. Trovo cervellotico dover fare tanti ragionamenti quando devo fare i viaggi più lunghi (non è detto che a destinazione ci sia un punto di ricarica disponibile). Nonostante tutto….Il mio futuro automobilistico continuerà ad essere elettrico, ho installato una wallbox a casa e imparato a gestire gli imprevisti che possono capitare. Inoltre questa tecnologia matura sempre più velocemente sia nella sua infrastruttura, che nelle automobili…E la prossima macchina avrà sicuramente meno problemi, rispetto a questa “ .