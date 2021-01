100 mila Zoe vendute nel 2020, la ID.3 a quota 56.500

100 mila Zoe vendute nel 2020. In tutto, l’anno scorso la Renault ha immatricolato 115.888 veicoli elettrici, un nuovo record. Ecco i numeri di altri modelli elettrici come Volkswagen ID.3 e e-Golf Smart e Mini Cooper SE.

100 mila Zoe, è la prima volta

Per la precisione le Zoe vendute l’anno scorso sono state 100.657, con una crescita del 114% rispetto al 2019. Un numero ragguardevole, se si considera che la Zoe è venduta soltanto in Europa. Le altre 15 mila Renault elettriche immatricolate nel 2020 sono Twingo Z.E., le cui vendite di fatto sono iniziate solo negli ultimi due mesi, e Kangoo Z.E. La Renault ha fatto sapere che gli ultimi mesi dell’anno hanno portato a un’accelerazione degli ordini sull’elettrificato. “Il portafoglio ordini in Europa a fine dicembre“, si legge in una nota, “è superiore del 14% a quello del 2019. In particolare grazie all’attrattiva della nuova offerta E-TECH ibrida ed ibrida plug-in, mentre, secondo le stime, gli stock hanno registrato un calo del 20% sul 2019“.

Volkswagen ID.3 56.500

La performance della prima Volkswagen della nuova generazione elettrica è notevole: in soli 4 mesi ne sono state immatricolate 56.500 auto. Un trend che fa pensare che il traguardo delle 100 mila Zoe sarebbe stato facilmente superabile dalla ID.3 L’ha annunciato la Casa tedesca in un nota in cui si precisa che le vendite di auto full-electric l’anno scorso sono triplicate, da 45 mila a 134 mila. In netta crescita anche la vendite di Volkswagen ibride plug-in, da 37 mila a 78 mila. In tutto la vendita di modelli elettrificati, ibride comprese, è salita al 12,4% del totale, dal 2,3% del 2019.

Volkswagen e-Golf – 41.300

L’ultimo anno prima della pensione di un modello elettrico duro a morire. Nonostante l’arrivo della freschissima ID.3, la vecchia versione elettrica della Golf ha chiuso il 2020 con 41.300 unità immatricolate. D’ora in poi sarà disponibile solo in versione ibrida plug-in, anche per non fare ombra alle colleghe di nuova generazione.

Smart EQ – 27 mila

In realtà la piccola elettrica nata in casa Mercedes avrebbe la potenzialità per fare numeri ben diversi. Ma non dimentichiamo che stiamo parlando di un modello con qualche annetto sulle spalle. E che l’anno prossimo arriverà la nuova Smart EQ, prodotta in Cina dal partner di Mercedes, Geely. Comunque: immatricolazioni 2020 a quota 27 mila.

Mini Cooper SE – 17.580

Anche la Mini non ha riscosso in elettrica il successo raccolto in questi due decenni dalle versioni con motore caldo. Probabilmente pesa la scelta di dotare la Mini Cooper SE di un pacco batterie che dà un’autonomia piuttosto limitata, 210 km. Le immatricolazioni si sono fermate a quota 17.580.

