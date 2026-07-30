100 mila ordini per la BMW iX3













100 mila ordini per la BMWiX3: a meno di un anno dal lancio, il Suv elettrico bavarese è vicino a questo primo traguardo.

Successo oltre le attese, aumenta la produzione

Non stiamo parlando di una citycar, ma di un modello con un listino che parte da oltre 70 mila euro. Ecco perché l’avvicinarsi dei 100 mila ordini per un’auto lanciata a settembre 2025 rappresenta un primo importante successo. Tanto che BMW sta aumentando la produzione a un ritmo record per soddisfare la forte domanda, in un anno non facile anche per la Casa di Monaco. Martedì è arrivato l’annuncio della iX3 numero 50.000 uscita dal nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria. Ma per star dietro agli ordini c’è da correre in fabbrica: “Mai prima d’ora abbiamo costruito tanti veicoli così rapidamente in un nuovo stabilimento“, ha detto Raymond Wittmann, membro del consiglio di BMW e responsabile della produzione.

100 mila ordini e leader in Europa nella categoria

La iX3 ha una notevole potenza di ricarica, fino a 400 kW, e può aggiungere 373 km di autonomia in soli 10 minuti. Ovviamente nelle (poche) colonnine in grado di erogare questi picchi di potenza. Notevole anche l’autonomia, fino a 805 km, grazie a una batteria da 108,7 kWh. Ma è disponibile anche una versione con batteria meno capace e autonomia fino a 628 km. L’interno si distingue per uno schermo di infotainment centrale da 17,9′′ e un display Panoramic Vision da 43′′ che si estende sull’intera base del parabrezza. Al momento è l’auto più venduta in Europa nella sua categoria, davanti a una concorrente tedesca, l’Audi A4.