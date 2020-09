100 mila euro da spendere per un Suv elettrico? C’è l’Audi…

100 mila da spendere per un Suv elettrico super-prestazionale? Arrivano le versioni S dell’Audi e-tron e dell’Audi e-tron Sportback, già prenotabili.

100 mila euro per oltre 500 Cv di potenza

L’Audi definisce questi due modelli “un unicum tecnico: powertrain con tre motori elettrici, trazione integrale quattro elettrica e torque vectoring elettrico“. Riassumendo così le prestazioni della nuova gamma “cattiva”delle sue auto a emissioni zero:

503 CV erogati da tre motori elettrici 973 Nm di coppia: da 0 a 100 km/h in 4,5″

973 Nm di coppia: da 0 a 100 km/h in 4,5″ Sospensioni pneumatiche adattive Sport, sterzo progressivo ed ESC a quattro stadi di serie: reattività, performance e feeling al volante in una nuova dimensione

Sport, sterzo progressivo ed ESC a quattro stadi di serie: reattività, performance e feeling al volante in una nuova dimensione Batteria da 95 kWh, autonomia sino a 369 chilometri WLTP e ricarica sino a 150 kW: in meno di mezz’ora è possibile disporre dell’80% d’energia

WLTP e ricarica sino a 150 kW: in meno di mezz’ora è possibile disporre dell’80% d’energia Sospensioni pneumatiche adattive di serie con taratura specifica, lo sterzo progressivo, l’Audi drive select con sette profili e l’ESC a quattro stadi.

I prezzi nel dettaglio: si sale fino a 116.600 euro

I prezzi (consegne da novembre, qui tutte le info tecniche) come si diceva non sono proprio popolari, attorno ai 100 mila euro e più. La Audi e-tron S costa 98.300, mentre la Audi e-tron Sportabck S parte da 100.600 euro. Ancora più care le versioni sport attitude: 114.300 euro per la prima, 116.600 per la seconda. Ma qui parliamo di auto in tiratura limitata per clienti super-esigenti (e super-donatosi).

Le versioni S dei due modelli elettrici Audi sono caratterizzate da un assetto ribassato e dalla presenza delle sospensioni pneumatiche adattive Sport. Regolabili fino a portare l’auto a 76 mm da terra. Sette le modalità di guida selezionabili attraverso il sistema Audi Drive Select presente a bordo. Gli interventi effettuati dagli ingegneri di Ingolstadt sull’aerodinamica hanno fruttato netti miglioramenti rispetto alle versioni standard. La e-tron S dichiara un Cx di 0,28, mentre la e-tron S Sportback è a 0,26.