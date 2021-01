100 mila auto e 20 mila colonnine: l’elettrico va

100 mila auto a batterie in circolazione e 20 mila ricariche: l’Italia elettrica comincia a prendere corpo, ma sarà questo 2021 l’anno del salto di qualità.

100 mila auto elettriche, verso il sorpasso sul GPL

Certo, non siamo la Norvegia, il primo Paese in cui nel consuntivo di un anno le auto elettriche hanno superato nel 2020 il 50% di quota di mercato. Ma anche in Italia quella che fino a due anni fa era solo una microscopica nicchia sta assumendo proporzioni più visibili. In giro le auto elettriche si cominciano a vedere, stessa cosa per le colonnine. E l’arrivo di tanti nuovi modelli nel 2021 fa pensare che dicembre (7.255 elettriche vendute con una quota di mercato del 6%) sia solo l’antipasto del vero boom in arrivo.

Già a fine dicembre le elettriche in circolazione in Italia avevano toccato quota 99.257 e hanno superato quota 100 mila auto in questi primi giorni dell’anno. Così come le colonnine sono arrivate ormai alla soglia delle 20 mila (erano 19.324 al 31 dicembre, divise in 9.709 stazioni di ricarica). Un traguardo importante, se si tiene conto che in genere l’auto elettrica si ricarica la notte a casa, senza bisogno di colonnine pubbliche. E gli esperti prevedono che il 2021 sarà l’anno del sorpasso dell’elettrico sul GPL, per numero di auto vendute. Il sorpasso sul metano (vedi grafico) è già arrivato nel 2020.

Si profila uno scontro Fiat 500-Renault per il primato

Ma quale sarà l’elettrica più venduta quest’anno? La Nuova 500 viene dall’exploit di dicembre, con 1.549 immatricolazioni in un mese. È un dato impressionante, se si considera che del Cinquino “normale”, a benzina, si sono vendute 3.155 unità. Già oggi, su tre Fiat 500 che si vendono, almeno una è elettrica. Può essere stato un mese eccezionale, con consistenti consegne a grandi flotte, e presto ne avremo la controprova. Ma certo si tratta di un esordio promettente. Inutile dire che l’avversario più insidioso resta la Renault, che ora può contare su due frecce al suo arco: oltre alla Zoe, seconda a dicembre con 1.153 vetture, comincia a prendere quota la Twingo Z.E., quarta con 683. Già gennaio ci darà le prime indicazioni. Quel che ci preme constatare è che finalmente l’offerta non si limita più ad auto da 40-50 mila euro, ma è sempre più corposa nella fascia 20-30 mila, che poi si riducono fino a 15 mila di prezzo reale grazie agli incentivi. Prezzi che devono calare ancora. E caleranno.

—————————————————————————————————-

