100 km di range per la Cupra plug-in

100 km di range per la Cupra Terramar, un’ibrida plug-in. L’autonomia in elettrico, da record, annunciata dal n.1 della marca catalana, Wayne Griffiths.

100 km di range per la Terramar, il Suv in arrivo nel 2024

Da tempo il Gruppo Volkswagen aveva fatto sapere che il prossimo obbiettivo per le sue auto con doppio motore, e ricaricabili, era proprio quello dei 100 km di range. Una cifra anche simbolica, in grado di rassicurare i clienti più esigenti per le loro esigenze di spostamenti quotidiani. Adesso c’è un primo modello ad annunciare questa autonomia in solo-elettrico, praticamente doppia rispetto alle ibride plug-in oggi in commercio. E il modello, la Terramar, appartiene alla Cupra, il marchio sportivo e sostenibile della Seat. L’annuncio è stato fatto durante una visita di Griffiths allo stabilimento Audi di Győr, in Ungheria, dove la Terramar verrà costruita. Si tratta dell’ennesimo Suv elettrificato del Gruppo Volkswagen: lungo 4,5 metri, verrà lanciato sul mercato nel 2024. A quel punto la gamma Cupra sarà formata da due vetture elettriche (la Born e la UrbanRebel) e da due ibride plug-in (la Formentor e la Terramar).

Un futuro per le ibride con il doppio motore?

“Questo modello combina emozione, stile e sportività con l’elettrificazione. E spinge verso il mercato dei SUV, uno dei segmenti in più rapida .crescita in Europa”, ha spiegato Griffiths, senza anticipare dati tecnici (come la capacità della batteria). Ovviamente verranno sfruttate tutte le sinergie offerte dal Gruppo Volkswagen. Come peraltro accade con la Formentor VZ5, i cui motori nella versione 5 cilindri vengono prodotti proprio da Audi Ungheria. La Terramar sarà disponibile sia con propulsione a benzina sia con un ibrido plug-in di nuova generazione. Riaprendo il dibattito, con il suo lungo raggio, tra chi sostiene che le auto con il doppio motore sono solo una tecnologia di passaggio, destinata a esaurirsi a breve. E chi invece ritiene che il lavoro di sviluppo permetterà di arrivare ad autonomie sempre più convincenti, offrendo ai clienti il meglio dei due motori.