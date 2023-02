100 km al giorno: che elettrica scegliere? E come funzionano le app di ricarica? Queste e altre le domande di Filippo, che deve sostituire una Dacia Duster diesel. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

100 km al giorno e devo sostituire una Dacia Duster diesel: come la ricaricherei?

“Grazie a voi è per la prima volta che considero la possibilità di acquistare un’elettrica. Sto guardando molti vostri video per capire se fa al caso mio, rispetto ad altre recensioni sanno essere più esemplificativi. Ho un dubbio sulla gestione colonnine: bisogna fare un abbonamento o tessera per ogni gestore? O esiste una tessera universale? Entrando nel pratico: io anni fa ho preso un’ibrida Toyota e ho fatto un corso di guida che mi aiuta tanto a consumare meno, faccio 24 km/l senza problemi.. Ora dovrei sostituire l’auto di famiglia e cerco qualcosa con un bel bagagliaio e che sostituisca la Dacia Duster diesel, che fa 18/19 km/l. Ho un garage dove installare una wallbox e anche qui ho dubbi: se installi una Enel X sei vincolato con Enel per il contratto? Faccio 47+47km al giorno per lavoro, tutto extra-urbano, e la userei per le ferie: che soluzioni ci sono? Avevo guardato la e-Berlingo o simili, ma non trovo recensioni reali su consumi e autonomia. Sotto una certa cifra e con buona autonomia, l’alternativa è la MG 4 o 5. Complimenti ancora per come date le notizie e fate i video..davvero bravi”. Filippo Odorizzi

Nel nostro Listino interattivo tutti gli elementi per scegliere bene

Risposta. Fughiamo subito i primi dubbi: con la card o la app dei principali gestori si accede a quasi tutte le colonnine sul territorio italiano (e a molte anche all’estero). Questo grazie alla interoperabilità, ovvero agli accordi tra i gestori per facilitare la vita agli automobilisti. E non c’è alcun obbligo di scegliere per la fornitura di energia la stessa azienda che ci vende la colonnina, siamo in un libero mercato. Ma con le sue percorrenze le ricariche pubbliche sarebbero un’eccezione, dato che la notte in garage potrebbe immettere tutta l’energia che le serve. Tanto meglio se installando una wall-box, con cui rifornire con più sicurezza e con la possibilità di gestire le ricariche anche da remoto. Quanto al modello da scegliere, crediamo che per chi fa 100 km al giorno un’autonomia omologata di 400 km sia consigliabile per vivere tranquilli. La MG 4, nella versione con batteria 64 kWh (34.790 euro meno sconti e incentivi) ne dichiara 450. Ma nel nostro Listino Interattivo troverà molti altri modelli e fare tutti confronti utili.