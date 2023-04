10 mila km con la Born: pregi e difetti

10 mila km con la Born: che cosa mi è piaciuto…

“Comfort di guida e silenziosità sono tra i punti di forza, nonché il look cattivo e sportivo al punto giusto. Interni minimalisti e portaoggetti a scomparsa nel tunnel centrale sono comodi e piacevoli. Le dimensioni del touchscreen generose, con Apple CarPlay nonché Android Auto funzionanti sia in wireless che con cavo. Molto spaziosa per viaggiare in 4, con discreta capienza del bagagliaio. Ottima acustica a bordo, anche con l’impianto stereo di serie. Sedili sportivi e comodi: la seduta è alta pur essendo l’auto di per sé bassa. Piacevoli le luci led (regolabili di colore ed intensità) a correre sull’interno delle portiere anteriori. Sufficiente cura del dettaglio, i gruppi ottici full led sono di discreta fattura e tutti gli intagli di carrozzeria in color bronzo risaltano ad un occhio più attento. I comandi a sfioro nel volante sono particolari: con un po’ di abitudine nel toccare con giusta intensità ed evitando di prenderci addosso in manovra, divertenti da utilizzare. Idem per le regolazioni rapide a lato volante. Puntuale la funzione lettura dei cartelli stradali, limiti inclusi. Gli pneumatici di serie (Continental EcoContact 6 da 19″) fanno il loro, silenziosi. Anche se da maneggiare con cautela sul bagnato complice la trazione posteriore (pur con ESP attivo)“.

…e che cosa invece non mi è piaciuto

“Più leziosa nella guida in centro città, con consumi elevati dopo qualche start/stop di troppo – anche in modalità B (Brake). Il cruise control adattivo rimane sempre optional, da un’auto di questa fascia te lo aspetteresti di serie. Si regola con intervalli di 10 Km/h, salvo non si attivi a raggiungimento della velocità desiderata. Le bocchette dell’aria sono assenti per i passeggeri dietro, pur rimanendo la temperatura sempre gradevole in tutto l’abitacolo. Le guaine di copertura di portiere e bagagliaio potrebbero essere meno visibili. Il suono delle chiamate riprodotte sul veicolo non è dei migliori, pur essendo la musica riprodotta ben orecchiabile. L’assistenza al parcheggio (inclusa nel Tech Pack L) è macchinosa ad attivarsi, non ricorda posizioni abituali e non sempre riconosce gli spazi a disposizione. Non ne incentiva l’utilizzo! Le porte a bordo sono tutte USB-C, veloci a caricare lo smartphone, ma indispensabile un nuovo cavetto o adattatore. La ricerca wireless è lenta, con surriscaldamenti del telefono in estate. La connettività Car2X è buona ad aversi (optional), ma prematura per l’infrastruttura italiana“.