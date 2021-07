10 idee per una giornata elettrica in vacanza

10 idee per una giornata elettrica in vacanza, in tutta Italia (e non solo). Per divertirci e anche per farci un’idea di come vanno auto, scooter e bici a batterie.

10 idee per una giornata… In scooter MiMoto a Portofino e dintorni (1)

Helbiz sbarca a Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Paraggi e Punta Pedale. Dal 4 luglio, 50 scooter elettrici MiMoto a noleggio sono disponibili per residenti e turisti. Il servizio è accessibile a chiunque scarichi l’app MiMoto, disponibile per iOS e Android. Dall’interfaccia dell’applicazione si cerca poi l’eScooter più vicino. Lo si prenota e si effettua la corsa a un costo di 0,35 euro/minuto, di 14,90 all’ora o di 59 euro per l’intera giornata. Ogni scooter MiMoto è omologato per due passeggeri e ha in dotazione nel bauletto due caschi di misure diverse.

10 idee per una giornata… Scooter anche a Rimini (2)

Altra Riviera, stesso scooter. Siamo a Rimini, dove lo scooter sharing con 50 MiMoto, è stato organizzato da Helbiz in collaborazione con Be Charge. Quest’ultima è la società che ha vinto il bando del Comune romagnolo per l’installazione delle colonnine di ricarica. L’accordo che ne è seguito prevedeva appunto di abbinare alle colonnine servizi di mobilità leggera condivisa. Per consentire l’interscambio con veicoli adatti all’ultimo miglio. Il lancio di MiMoto a Rimini si inserisce in un progetto di ampio respiro che punta a sviluppare e diffondere la mobilità elettrica in Emilia-Romagna. In regione sono già presenti oltre 1.200 mezzi Helbiz fra bici e monopattini elettrici.

10 idee per una giornata… La Riviera romagnola in Zoe (3)

Non vi va lo scooter e volete viaggiare più comodi con un tetto sul cielo? Da fine giugno Corrente, il car sharing a flusso libero 100% elettrico del Gruppo Tper nato a Bologna, schiera 50 Renault Zoe blu. Base a Rimini, l’area di estensione coprirà il centro storico, il litorale sud e le aree parcheggi principali sui litorali nord e sud. Corrente consente di aprire la corsa in una città e chiuderla in una città diversa. Una bella opportunità anche per i residenti nei comuni di Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno (Bo), dove il servizio è già stato attivo. La tariffa base è 0,29 euro al minuto tutto incluso, senza costi di registrazione; 15 euro all’ora o 48 al giorno. È possibile prenotare la corsa direttamente dal proprio smartphone attraverso la app e pagare con addebito su carta di credito. Qui altre info.

10 idee per una giornata… Il litorale laziale in 500 (4)

Un’altra idea può essere percorrere il litorale laziale, partendo da Roma, con la Nuova 500, l’elettrica più venduta in Italia. L’offerta di LeasysGO!, disponibile nella capitale con una flotta di 200 auto, è piuttosto semplice, con una app dedicata gestibile con il proprio smartphone Si acquista il voucher d’iscrizione annuale su Amazon (9,99€ fino al 31/8) e lo si converte sulla piattaforma LeasysGO!. In alternativa ci si iscrive direttamente sul sito o sulla app. L’abbonamento Pay-per-use, senza costi fissi mensili, ha una tariffa di 0,29€ al minuto, con costo massimo giornaliero fissato a 29,99€ (invece di €43,50, fino al 31/08). con la possibilità di tenere l’auto per 24h dall’inizio del noleggio. L’autonomia dichiarata della 500 è di 320 km, quella reale dipende dall’uso (in città 300 km si fanno, in autostrada circa 200).

Anche Tesla e Porsche a noleggio (5)

Un’offerta interessante viene da Noleggio Elettrico, presente con la sua rete di affiliati in diverse località italiane. Tra queste figurano mete turistiche come Desenzano- Lago di Garda (BS), Viareggio, Porto S.to Stefano (GR), e naturalmente Roma. Nella vetrina del sito figurano auto molto appetibile come i vari modelli Tesla e persino la Porsche Taycan. Ma anche, a prezzi chiaramente inferiori, la Volkswagen e-Up, la Nissan Leaf e persino un furgone, l’Opel Zafira e-Life. Bisogna verificare sul sito che cosa e dove è disponibile.

La Sicilia Coast2Coast, in e-bike da Agrigento a Cefalù su sterrato…(6)

Basta auto? Allora che ne dite invece della Sicilia Coast2Coast, da Agrigento a Cefalù? È tutto organizzato, si può fare con la vostra eBike o con la bici elettrica che vi fornisce l’organizzazione. Pedalando dalla Valle dei Templi, scavalcando i Monti Sicani e le Madonie su km di sterrati esplorati ed aperti dai tracciatori della C2C per questo tour! Dal Mediterraneo al Tirreno. Una Sicilia che neanche immaginate, seguiti dal furgone appoggio pronto a rifornire di acqua e di energia, nel caso ne rimaniate senza!!!. Serve una settimana di vacanza, per farlo prendendosi i tempi giusti per prepararlo a dovere.

Una Sardegna diversa scoprendo Cagliari e dintorni in e-bike (7)

C’è la Sardegna dei grandi yacht, che inquinano come una petroliera, è c’è una Sardegna più a misura d’uomo (e di donna). Porto Cervo? La Maddalena? In alternativa vi proponiamo i tour in bici elettrica di…Scopri Cagliari, per pedalare senza troppa fatica accarezzati dalla brezza marina davanti a Porto e spiaggia. Tre gli itinerari:

L’oasi dei fenicotteri e il Poetto – durata 3 ore – costo 35€. Immersi in un paesaggio vivo e selvatico, in mezzo a centinaia di fenicotteri rosa.

Immersi in un paesaggio vivo e selvatico, in mezzo a centinaia di fenicotteri rosa. La Città Antica – durata 3 ore – costo 25€. Attraverso le antiche strade dei quattro quartieri storici, si ammirano panorami sensazionali da suggestive terrazze.

Attraverso le antiche strade dei quattro quartieri storici, si ammirano panorami sensazionali da suggestive terrazze. Il faro, le torri e le cale segrete – durata 2,5 ore – costo 35€. Un’escursione in mezzo alla natura, lungo un percorso con una vista mozzafiato sul Golfo di Cagliari.

La costa abruzzese in monopattino, vi garba? (8)

Altra idea, per coraggiosi: la costa abruzzese in monopattino elettrico. Il modello della Link si può affittare per esempio a Giulianova e Silvi, in provincia di Teramo, ma poco distanti da Pescara. Per noleggiarlo basta scaricare l’app Link, disponibile per iOS e Android. Il costo della corsa è di 50 centesimi allo sblocco e 14 centesimi al minuto. Le opzioni per una gita sono diverse, tutte costeggiando il mar Adriatico. Chi avesse una giornata a disposizione potrebbe spingersi a Sud sulla magnifica ciclabile della Costa dei Trabocchi, che da Ortona porta fino a Vasto. Siamo sul tracciato (gallerie comprese) della vecchia ferrovia, con viste mozzafiato.

Non solo Italia: Barcellona in scooter Seat Mò (9)

Non c’è solo l’Italia. Per chi è vaccinato e se ne va a Barcellona (col pass) un giro con uno scooter elettrico Seat Mò può essere un’idea. La flotta a disposizione conta già su 632 mezzi, prenotabili attraverso una app dedicata. I modelli offerti in sharing in realtà sono due: oltre ai Seat 632 Mó eScooter 125, c’è il Seat Mó kick scooter 65, un monopattino.Il primo, per guidatori già esperti, ha prestazioni equiparabili a una moto da 125 cc. Il prezzo per i noleggi a breve termine, adatti per chi è a Barcellona di passaggio, è di 0,26 €/minuto quando in uso e 0,09 €/minuto quando in pausa.

Se ami Parigi te la godi ancor di più con…l’Ami (10)

Chiudiamo con Parigi, che è ancora più bella noleggiando una piccola Citroen Ami, disponibile nel car-sharing Free2Move. L’operazione si chiama “ Ami Paris ”, con un centinaio di macchinette dal design unico, ispirato ai colori dei quartieri della capitale francese. Pigalle, Montmartre, Belleville, Saint-Germain des Prés, il Marais… Ma presto le vetture in flotta saranno più di 100. Con l’applicazione Free2Move i clienti possono prenotare l’Ami più vicina in tempo reale: per pochi minuti, poche ore o per l’intera giornata. Le zone servite sono: Parigi città, Issy-Les-Moulineaux, Vanves, Sèvres et Saint Cloud, Saint Mandé, Boulogne-Billancourt e Bois de Vincennes (Lac Daumesnil + Zoo).

— Altre proposte da aggiungere alle 10 idee per una giornata elettrica in vacanza? Segnalate a info@vaielettrico.it —