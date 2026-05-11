10 domande & risposte flash sul mercato dell’elettrico







10 domande & risposte flash per capire il mercato dell’auto elettrica oggi. Rispondiamo così a uno studente che ci chiede i dati essenziali del settore, in vista della tesi. Ci siamo limitati ai numeri che fotografano la situazione in Europa, attingendo anche a una ricerca pubblicata recentemente.

10 domande & risposte: “Dovendo fare la tesi di laurea…”

“Sono uno studente di Economia aziendale. Presto dovrò scegliere l’argomento della tesi di laurea e proporre a un possibile relatore un argomento convincente. Sto pensando alla mobilità elettrica e da qualche tempo seguo regolarmente il vostro sito. Ho visto che rispondete spesso alle domande dei lettori. La mia dunque è: potete darmi i dati essenziali sul settore, in modo da definire meglio il tema su cui impostare il mio lavoro?”. Alberto Severi

Dove si vendono più EV? E gli incentivi…?

1) Quale paese ha la più alta quota di mercato dei veicoli elettrici in Europa? La Norvegia guida con una quota del 95,9% nel 2025. La Danimarca segue al 68,5% e l’Islanda al 41,2%. La Norvegia ha raggiunto questo obiettivo senza mai offrire un sussidi all’acquisto diretto. 2) E in Italia quante EV si vendono? L’Italia è una piccola cosa rispetto ai principali mercati. Nel 2025 la quota di mercato è stata del 6,2%, con 94.973 auto vendute.

3 ) Quante elettriche sono state vendute in Europa nel 2025? Circa 1,88 milioni nella sola UE-27 e circa 2,5 milioni in tutta Europa, tra cui EFTA e Regno Unito. La quota di mercato è salita al 17,4%, rispetto al 13,6% del 2024.

4) Qual è il mercato principale? La Germania, con circa 545.000 immatricolazioni. Il Regno Unito segue con 473.000 e la Francia con 327.000.

5) Che cosa succede quando un paese pone fine agli incentivi? La Germania ha registrato un calo del 27,4% delle vendite di BEV dopo la fine dei bonus nel dicembre 2023, il calo più rapido. Svezia e Finlandia hanno visto cali moderati, mentre l’Olanda è sono rimasta stabile. I paesi con incentivi fiscali strutturali (e supplementi sui veicoli a combustione) resistono alla transizione meglio dei paesi che si affidano a sussidi una tantum. 10 domande & risposte: “Le auto cinesi quanto valgono…?”

6) La rete di ricarica è decisiva per convincere al passaggio all’elettrico? L’infrastruttura è necessaria ma non sufficiente. L’Olanda ha la rete di ricarica più capillare d’Europa (oltre 1.100 punti per 100.000 abitanti), ma una quota di mercato BEV inferiore di Danimarca o Norvegia. L 7) A che punto siamo in Italia? Qui la situazione è buona: secondo il report annuale di Motus-E, in collaborazione con GSE e RSE, i i punti installati superavano i 73.000 già a fine 2025. In rapporto al numero di EV circolanti, un numero più che sufficiente

8) Come vanno le vendite in Europa di elettriche cinesi? (Leapmotor, BYD, MG…) hanno raddoppiato la quota di mercato a circa il 6% nel 2025.

9) E in Italia a che punto siamo? Qui il dominio cinese è netto: la piccola Leapmotor T03 è largamente leader nel 2026, con 14.839 auto vendute nei primi 4 mesi.