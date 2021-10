10% di autonomia persa in soli 6 mesi, possibile? Se lo chiede, un po’ preoccupato, Simone, proprietario di una Kia eNiro da fine Marzo 2021. Bruno invece ha dei dubbi circa la corrente di ricarica. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

10% di autonomia persa con la eNiro

“Sono possessore di una Kia eNiro con batteria da 64 kWh da fine marzo 2021 con la quale ad oggi ci ho percorso circa 8.000 km. Per curiosità e praticità nel pianificare i tragitti, mi sono dotato già da qualche mese di un ricevitore bluetooth da collegare alla porta obd dell’auto. Con applicazioni come EV Notify che si interfaccia con A Batter Router Planner e Power Cruise Control. Le quali, leggendo i dati dal bms della batteria possono fornire non solo stime più precise sull’autonomia, ma anche altri interessati dati tra cui lo stato di salute della batteria o SOH. E qui veniamo al punto…L’altro giorno mi sono ricollegato con EV Notify e con sconcerto ho notato che il parametro di salute batteria, che fino a poche settimane prima era sempre stato al 100%, è sceso a 89,9%. Ho quindi ricaricato al 100% per verificare quanti kWh effettivi avessi a disposizione e di fatto al posto di 64kwh ora me ne ritrovo 57… Possibile che in 6 mesi e 8.000km la batteria abbia avuto un degrado del 10%? Cosa mi consigliate di fare per una eventuale conferma del valore? Allego le schermate con i dati rilevati da EV Notify e Power Cruise Control“. Simone

10% di autonomia…? Attenzione ai dati letti via porta OBD

Risponde Paolo Mariano – Negli ultimi anni, soprattutto con l’avvento e la diffusione delle auto elettriche, hanno iniziato a diffondersi anche sistemi di lettura dei dati dell’elettronica. Questi sistemi, come quello da lei utilizzato, sfruttano la porta OBD dell’auto, con una diagnosi che fino a pochi anni fa era possibile solo tramite i sistemi di diagnostica delle officine. Oggi, per poche decine di euro, si può acquista un dongle bluetooth o wifi, scaricare un’app, spesso gratuita, e leggere i dati del BMS (battery management system). Tra i vari dati che è possibile andare a leggere, troviamo spesso anche quello relativo al SOH (appunto, State of health e cioè lo stato di salute della batteria). È un dato espresso in percentuale, che dovrebbe dirci quanta energia la batteria è in grado di stoccare rispetto a quando era nuova. Perché “dovrebbe“? Perché il sistema si limita a leggere il dato del BMS. Ma non sappiamo, perché la casa costruttrice non lo dichiara, in che modo tale dato venga calcolato. Per di più, per esperienza personale, posso dire con certezza che, rilevazioni effettuate periodicamente sulla stessa auto a distanza di settimane hanno dato risultati altalenanti. Dopo aver letto un SOH del 92%, sono tornato a leggere dopo settimane un valore di 97%. Probabilmente sulla base di un variato bilanciamento delle celle, e di temperature di esercizio diverse.

10% di autonomia persa? In sei mesi è improbabile

Detto questo, è improbabile che la sua batteria abbia perso un 10% di autonomia in così poco tempo. Anche se tendenzialmente è nei primi due anni che la perdita è percentualmente più rilevante (poi si assiste a una stabilizzazione), un 10% è un valore troppo elevato per essere realistico. Se lei volesse togliersi ogni dubbio, il consiglio è quello di effettuare un test di Aviloo, società austriaca specializzata nella diagnostica delle batterie. Spediscono un dispositivo da collegare alla porta OBD. E non ci si limita alla lettura di quanto pubblicato dal BMS. È richiesto all’utente di ricaricare la batteria al 100%, collegare il dispositivo, e scaricarla fino ad almeno il 10%. Nel corso dell’utilizzo, vengono rilevati tutta una serie di dati inviati ai server Aviloo. Dati che, elaborati, restituiscono un valore sullo stato di salute della batteria con un margine di errore molto basso. Personalmente non mi preoccuperei di quanto rilevato dalla app. E continuerei a utilizzare in serenità l’auto. Soprattutto se non ha rilevato, nell’uso, nulla di particolare. Almeno fino a quando si avvicinano i termini di garanzia della batteria, ancora lontani.

Ricarica, corrente alternata e…

“Sono un vostro lettore, sono un formatore in ambito automotive e da tempo per le EV. Non trovo le informazioni che vengo a chiedervi e se potete rispondere vi sarei grato. Soggetto: la carica delle batterie auto EV. La batteria contiene corrente continua. Se carico con colonna DC entra direttamente nella batteria, credo fin qui non ci siano dubbi.

1) in DC la corrente è trifase?

2) se carico in AC monofase 220 volt (a casa) il caricabatterie me la trasforma in DC. E’ corretto?

3) se carico in AC trifase (a casa) il caricabatterie me la trasforma in monofase?

4) Le colonnine AC da 22 kW/h sono in monofase o trifase?“.

Bruno Angeli

La ricarica FAST bypassa il caricatore

Risponde Paolo Mariano – Ricarichiamo l’auto collegandola alla wall-box di casa o a una colonnina AC (monofase o trifase)? Il caricatore di bordo dell’auto (che può essere anch’esso monofase o trifase) converte la corrente alternata della rete in corrente continua per la batteria. La maggior parte dei caricatori di bordo non supera gli 11 kW. Se quindi colleghiamo l’auto a una colonnina pubblica AC trifase da 22 kW, il caricatore fa da collo di bottiglia, non consentendo di sfruttare tutta la potenza a disposizione. Nel caso di una ricarica in una colonnina FAST (DC), in continua, viene bypassato il caricatore di bordo e la corrente raggiunge direttamente la batteria. Essendo la rete elettrica in corrente alternata, esiste sempre un caricabatteria, che converte fra l’altro l’energia da alternata a continua. Nel caso della ricarica DC, è all’interno della colonnina stessa. Ovviamente, a seconda della potenza che la batteria è in grado di sostenere, l’elettronica di gestione regola la potenza di ricarica. Legga anche i concetti chiave dell’elettrico.

