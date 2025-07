10 City Plug di A2A a Monza: alle 73 colonnine rapide già installate da Acinque, si aggiungono ora le nuove postazioni, che portano in dote 140 nuovi punti di ricarica per i cittadini.

10 City Plug per la ricarica lenta fino a 7,4 kW

L’inaugurazione della prima postazione, in via Martiri delle Foibe, si è tenuta alla presenza del sindaco Paolo Pilotto e dei vertici di , dell’AD di A2A E-Mobility e del Gruppo Già attiva anche la postazione di via Guglielmo Marconi, mentre le colonnine di via Calatafimi, via Ferraris, via Medici e via San Quirico verranno attivate nelle prossime settimane. A settembre saranno operative anche le restanti postazioni (Via Augusto Murri, via Carlo Emilio Gadda, via Tintoretto) mentre l’attivazione della postazione di via della Taccona avverrà in seguito. Le City Plug sono pensate per integrarsi nel tessuto urbano. Sono colonnine compatte, dal design minimale disegnate da A2A insieme a Giugiaro Architettura, ideali perla ricarica lenta durante la notte o le soste prolungate. Ogni postazione è composta da 7 colonnine, con 14 punti di ricarica in ogni sito e 140 in totale. Ogni presa ha una potenza di 7,4 kW. Dopo Brescia e Milano, Monza è la terza città a dotarsi City Plug, portando a oltre 1.100 i punti di ricarica di questa tipologia nelle tre città.