10 CEO (Enel, VW…) puntano 100 miliardi sulla svolta Green

10 CEO di altrettante grandi aziende europee, tra cui Enel e Volkswagen, investono 100 miliardi di euro nella decarbonizzazione di imprese e prodotti.

10 CEO per rendere la UE il continente più sostenibile

La CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform and Resilience è un Action Tank nato nel 2020 per creare soluzioni pratiche in progetti intersettoriali di protezione del clima. Puntando a uno scambio stretto e costruttivo con la Commissione Europea. E ora investiranno 100 miliardi di euro entro il 2030. Puntando a una graduale introduzione di un prezzo intersettoriale per la CO2 e a scadenze ambiziose per l’abbandono del carbone. Il dettaglio è in un documento di sintesi congiunto.

I 10 top manager sono: Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Ignacio Galán (Iberdrola), Søren Skou (Maersk), Christian Klein (SAP), Henrik Henriksson (Scania), Jean-Pascale Tricoire (Schneider Electric) e Herbert Diess (Gruppo Volkswagen). Obiettivo comune: rendere l’Unione Europea il continente leader per la protezione del clima. Sbloccando investimenti e guidando l’innovazione, con la creazione di posti di lavoro a prova di futuro.

Ricarica per i mezzi pesanti e batterie prodotte nella UE

“Il Green Deal europeo e Next Generation EU metteranno l’innovazione e l’ingegno europei al servizio della causa climatica globale“, hanno spiegato i 10 CEO. “Daranno il via a un’ondata di investimenti nella sostenibilità e nella resilienza e creeranno posti di lavoro a prova di futuro in tutta l’Unione”. I CEO incoraggiano i politici europei a compiere passi coraggiosi verso la neutralità climatica. La CEO Alliance lavora a progetti concreti come un’infrastruttura di ricarica europea per il trasporto pesante e l’integrazione dei sistemi energetici. Oltre al tracciamento digitale dell’impronta di carbonio, agli edifici sostenibili, ai bus elettrici, a una catena del valore per l’idrogeno verde e all’incremento della produzione di batterie. Entusiasta il Vicepresidente Esecutivo della Commissione, Frans Timmermans: “Accolgo con favore l’impegno della CEO Alliance per la ripresa verde dell’Europa. E condivido la convinzione che le loro aziende abbiano ciò che serve per costruire un futuro sostenibile”.

