1.350 elettriche Stellantis alla P.A.

1.350 elettriche Stellantis alla Pubblica Amministrazione. Le auto fanno parte di una fornitura fino a 6.110 veicoli aggiudicata dopo una gara indetta da Consip.

1.350 elettriche Stellantis: Opel Corsa, Peugeot 2008 e Citroen AMI

In gara c’erano più lotti che riguardavano vari tipi di veicoli (city car, Sport utility vehicle e veicoli commerciali), sia ibridi che elettrici. Niente più metano, diesel o solo-benzina. In pratica le elettriche pure riguardano un quinto del lotto totale, comunque una buona percentuale. Il dettaglio dei modelli che sono stati scelti è stato fornito da Stellantis in un comunicato ufficiale. Sono Fiat Panda (350 unità ibride), Opel Corsa (1.800 ibride e 1.200 elettriche), Peugeot 2008 (1200 ibride), Fiat 600 (1.260 ibride), Peugeot 3008 (100 elettriche) e Citroen AMI (50 elettriche). Completano il lotto anche 150 FIAT Professional Doblò termici. Questo maxi-lotto non è comunque è la prima gara vinta da Stellantis nei bandi aperti da Consip.

Già mille Avenger EV in consegna ai Vigili del Fuoco

Nell’ultimo anno, ad esempio, è stata avviata la fornitura di 1.000 Jeep Avenger elettriche al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Mezzi che formano la nuova flotta di veicoli d’istituto destinati anche al supporto di interventi operativi sull’intero territorio italiano.Il lotto di Jeep Avenger 100% elettriche si era aggiunto all’inizio del 2023 ad un altro lotto che comprendeva 2.160 veicoli BEV di Stellantis (Peugeot 2008 e Doblò). Anche questi destinati ai Vigili del Fuoco e ora in consegna. Nell’ottobre scorso, poi, era stato aggiudicato un altro bando Consip, mettendo a disposizione delle amministrazioni pubbliche 450 auto e furgoni elettrici. La fornitura comprendeva Peugeot e-2008, Fiat e-Doblò van e Fiat e-Doblò Crew, Maxus e-Deliver, Ford e-Transit, van Fiat Ducato. Si tratta di gare molto importanti, perché questi veicoli sono oggetto di un uso intensivo da parte delle amministrazioni e possono dare un contributo importante alla decarbonizzazione delle città.