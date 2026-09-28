1.338km con una ricarica: primato con l’Audi A6 Sportback

1.338km con una ricarica: nuovo primato di percorrenza con l’Audi A6 Sportback. Al volante il Campione europeo rally Miko Marczyk.

1.338km con una ricarica, alla guida un campione di rally

Il consumo medio? 7,09 kWh ogni 100 km, complice l’efficienza del sistema di recupero dell’energia e un’aerodinamica notevole, con un CX di 0,21. Il Campione europeo rally Miko Marczyk ha attraversato la Polonia con un’unica ricarica della batteria, finendo nel Guinness World Records. Il viaggio è iniziato l’11 settembre 2026 alle 01:55 del mattino, seguendo il corso della Vistola e passando per Cracovia, Sandomierz, Varsavia, Toruń e Grudziądz sino a Hel, sul Mar Baltico. Per poi rientrare lungo lo stesso percorso, sempre nel traffico ordinario, con molteplici tratti nelle ore di punta e temperature medie di 15 °C. Nelle prime ore del mattino, a Grudziądz, il termometro segnava addirittura 7 °C. A oltre 45 ore dalla partenza, il viaggio si è concluso tra Toruń e Ciechocinek con all’attivo 1.338 chilometri. L’auto utilizzata ha una batteria con capacità netta di 94,9 kWh.

Ecco stile di guida e tecnicismi utilizzati

Come si passa dai 774 km dichiarati per la A6 Sportback ai 1.338 km del record? Anzitutto con uno stile di guida molto paziente e orientato all’efficienza. Cruciali la perfetta conoscenza della vettura e delle modalità di guida, la frenata rigenerativa, la gestione della pressione degli pneumatici. E una “lettura” fluida della strada, anticipando le manovre ed evitando tanto accelerazioni inutili quanto brusche frenate. Il sistema di recupero dell’energia gestisce circa il 95% delle decelerazioni mediante la frenata elettroidraulica. Mentre alle velocità più elevate entra in gioco l’aerodinamica: circa il 40% dei consumi nel ciclo WLTP è dovuto proprio alla resistenza dell’aria. L’Audi A6 Sportback e-tron performance ha un consumo omologato di 13,6/15,8 kWh/100 km. Ma è chiaro che in mano a un manico esperto come Marczyk si riesce ad andare ben oltre.