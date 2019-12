Waste Cleaner 66: e-barca aspira rifiuti (500 kg) e idrocarburi

Si chiama Waste Cleaner 66 la barca elettrica che pulisce porti, fiumi, laghi, aree costiere da tutte le schifezze solide e liquide come gli idrocarburi sversati in acqua dai motori termici.

Per chi ha la fortuna di recarsi a Parigi durante Nautic Paris (leggi qui) tra le tante barche elettriche in esposizione – ci sono 400 metri dedicati alla federazione francese dei costruttori elettrici più gli stand delle aziende – può vedere Waste Cleaner 66. Appuntamento a Porte de Versailles.

Waste Cleaner firmata da Efinor

La presentazione è a cura della sezione Sea Cleaner di Efinor, il grande gruppo francese che lavora anche nel settore nucleare, ed è orientata a mettere in evidenza il sistema di pulizia.

Motore Torqeedo (25 kW), batteria da 40 kWh

Il motore è un Torqeedo Deep Blue da 25 kW con una batteria Deep Blue da 40 kWh che garantisce, secondo quanto dichiara il produttore, fino a otto ore di autonomia ad una velocità di lavoro di due nodi. Un turno di lavoro. E una barca in alluminio di sei metri (20 piedi), costruita nel cantiere navale Efinor di Paimpol.

Aspira 500 kg di solidi e 1000 litri di idrocarburi

La tecnologia di Waste Cleaner permette di recuperare fino a 500 kg di rifiuti solidi e 1000 litri di rifiuti liquidi. Un dato interessante perché nei porti e vicino alle spiagge l’inquinamento più pericoloso per l’uomo è dato dallo sversamento degli idrocarburi dalle barche con motore termico. Il sistema di aspirazione separa automaticamente acqua ed idrocarburi.

Waste Cleaner per porti, fiumi, laghi e aree costiere

La barca è progettata per lavorare nelle vie navigabili interne, nei porti e nelle zone costiere. In particolare dall’azienda sottolineano: “Agisce anche nei pontili e negli angoli stretti in cui l’accesso è difficile“.

Si punta sulla manovrabilità

Il CEO di Torqeedo Christoph Ballin: “Il motore elettrico Deep Blue offre coppia a bassa velocità e la manovrabilità necessaria per aspirare i detriti dall’acqua. Abbiamo molte richieste di operatori navali che in tutto il mondo rimuovono i rifiuti“. Benjamin Lerondeau, CEO Efinor Sea Cleaner: “Un buon lavoro comune per soddisfare le esigenze di porti e marine di mantenere l’acqua pulita”.

