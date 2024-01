Wallbox in condominio/Questi i vostri diritti: fateli valere

Installare una wallbox in condominio è un diritto che non deve può essere subordinato nè al volere dell’amministratore nè a quello dell’assemblea. E’ sufficiente che tutte le norme siano rispettate. L’amico Alessandro Abbotto le ha passate in rassegna e ce le elenca.

di Alessandro Abbotto∗

Una recente esperienza di un lettore che ha incontrato talmente tante difficoltà per installare una wallbox nel box di proprietà del proprio condominio da indurlo, alla fine, a rinunciarvi, ha messo in luce una pratica ancora legata a vecchi e anacronistici modi di pensare.

Innanzitutto, va chiarito un punto. Installare una wallbox nel proprio garage in un’autorimessa soggetta a Certificato per la Prevenzione Incendi (CPI) è un diritto di ciascun condomino.

Non richiede alcun passaggio presso l’amministratore o l’assemblea purché si osservi la normativa. E, pur implicando alcuni precisi obblighi (di cui accenneremo sotto), si tratta di un’operazione del tutto percorribile e gestibile anche se, in alcuni casi, non economicissima.

Pertanto, chiunque può seguire la normativa, installare la wallbox e godersi pienamente, in assoluta comodità, il proprio veicolo elettrico.

Basta rispettare queste (troppe) regole

L’installazione di una wallbox in Condominio, sia nel proprio box di proprietà (più facile) che in uno spazio condominiale (richiede qualche passaggio in più), è normata rigorosamente, forse in modo finanche eccessivo, da varie normative e indicazioni ministeriali, tra cui:

-la normativa internazionale CEI EN 61851-1, che disciplina le modalità e i dispositivi di ricarica consentiti, il D.M.37/2008 (“Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”), che fa riferimento agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione

d’uso, collocati al’ interno degli stessi o delle relative pertinenze;

– la Legge 134/2012, che regola le installazioni nelle parti comuni o che influenzano l’uso delle parti comune (quindi non si applica al caso del box di proprietà);

-il D. Lgs. 257/2016, che disciplina le stazioni di ricarica e i punti di ricarica;

-la Circolare n. 2 del 05/11/2018 del Ministero dell’interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco (“Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”), che si può scaricare dal sito web dei Vigili del Fuoco.

-Inoltre, da tener presente (ad esempio per il passaggio dei cavi dalla wallbox al proprio contatore) l’art. 1102 del c.c. che recita che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.

Manca una guida di fonte istituzionale

Un bel po’ di norme, è vero. Sarebbe certamente utile avere a disposizione da fonte istituzionale (Ministero, Dipartimento dei Vigili del Fuoco) una chiara ed esaustiva guida, del tipo di quelle che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini per pagare correttamente le tasse (e chissà che, prima o poi, qualcuno che siede in quelle istituzioni ci pensi a farla e renderla

disponibile).

Tuttavia, in buona sintesi, per chi deve installare una wallbox in Condominio nel proprio box di proprietà, le norme sopra elencate si riducono principalmente a rispettare il D.M. 37/2008 (progetti e dichiarazioni di conformità) e le Linee guida del 2018 (wallbox a norma, interruttore magnetotermico, bobina di sgancio, cartellonistica ed estintore addizionale in ragione di 1 ogni 5 wallbox).

Segui le regole? Non devi chiedere nulla

Chiariamo bene un aspetto importante. Chi segue queste norme e linee guida e si affida a professionisti abilitati NON DEVE richiedere (e neanche informare, se non per pura cortesia) l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea di Condominio e, tantomeno, essere soggetto alle opinioni di singoli condòmini.

Basta procedere con l’installazione, raccogliere la documentazione atta a dimostrare la conformità dell’installazione e renderla disponibile al professionista che dovrà utilizzarla in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio (CPI).

Per i Vigili del Fuoco nessun rischio in più dalle auto elettriche

Questo in virtù del fatto, come riportato esplicitamente nella circolare dei VV.F., che “non risulta che i veicoli elettrici presentino un livello di rischio di incendio e/o esplosione maggiore rispetto ai veicoli tradizionali”, che “le stazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici, allo stato attuale, risultano presentare rischi di natura prettamente elettrica”, che le “infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” e che “l’installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida … è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio”.

No alla Santa Inquisizione condominiale

Eppure, nonostante tutto ciò, molte persone devono sottostare al “tribunale inquisitore” del Condominio, spesso con violazione della propria privacy, per effettuare quello che è un proprio diritto di legge.

Anch’io in questo momento, pur avendo rispettato tutta la pluriarticolata norma alla lettera, mi trovo ad affrontare violazioni del mio diritto alla privacy. Amministratori disinformati che richiedono azioni o certificazioni non previste. Condòmini (chissà come mai rigorosamente guidatori di veicoli a combustibili fossili e che forse immaginano di non passare mai a un veicolo elettrico) che non conoscono la normativa e la tecnologia dei veicoli elettrici e, in nome di un supposto diritto alla sicurezza originato dalla presunta pericolosità di una wallbox o di un’automobile elettrica, richiedono garanzie e precauzioni, non previste da alcuna normativa, rendendo particolarmente ostico (finanche a vietare di fatto in alcuni casi) il percorso di installazione di una wallbox.

Queste stesse persone poi, a volte, non si preoccupano se vengono installate banali prese a 10 A, sempre nei box, e impiegate magari per alimentari congelatori che operano 24 ore al giorno a massima potenza, ben più di quella usuale di operatività di una ricarica di un veicolo elettrico. Io normalmente ricarico a non più di 8-10 A, circa 2 kW, perché non guido per centinaia di km tutti i giorni.

Per confronto 2 kW è la potenza normale di operatività di molti dispositivi domestici tra cui lavatrici, lavastoviglie, piastre di cottura, asciugacapelli, congelatori, condizionatori, stufe elettriche ecc. Alcuni dei quali rimangono in funzione per ore e ore.

La wallbox è una presa, ma più sicura

Perché, se non fosse chiaro, la wallbox non è altro che una presa. Esattamente come quella sopra descritta, solo fornita di tutti i dispositivi di sicurezza degni di un impianto industriale ad alta sicurezza. Da qui il costo superiore a quella di una normale presa anche di tipo CEE industriale.

In conclusione, invito tutti coloro che utilizzano un veicolo elettrico e desiderano ricaricare la batteria comodamente nel proprio garage di proprietà, di procedere tranquillamente, nel rispetto della normativa, e di contribuire a diffondere il messaggio che installare una wallbox sia molto più semplice di quello che si pensa.

Un diritto, una comodità e, presto, una pratica che diventerà così comune che, anche da noi in Italia, non ne parlerà più nessuno nei condominii. Sarà diventato semplice come tirare i cavi per avere la fibra ottica o ricaricare quotidianamente la batteria del proprio computer o smartphone.

Ormai non è più questione del “se” ma del “quando”, un “quando” che arriverà prima del previsto (come spesso successo con le nuove tecnologie).

Un consiglio: approfittate dei pionieri

E, infine, aggiungo un invito a tutti coloro che (ancora) guidano un veicolo termico e che guardano con sospetto (forse anche con invidia) coloro che utilizzano un’automobile elettrica. Apritevi alla nuova tecnologia. E, anziché mettere i bastoni tra le ruote (è il caso di dirlo), approfittate di coloro che per primi installano una wallbox nei vari Condominii. Spesso hanno già raccolto tutte le informazioni necessarie e potranno aiutarvi a conoscere i vari aspetti di una tecnologia che presto diventerà dominante.

∗Insegna Scienza dei materiali all’Università Milano Bicocca, è presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, coordinatore nazionale dei Giochi e Campionati Internazionali della Chimica della Società Chimica Italiana, co-chair del XXVIII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana (Milano, 26-30 agosto 2024).

