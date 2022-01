VW a 452 mila EV vendute nel 2021, la metà di Tesla

VW a 452 mila EV vendute nel 2021: è poco meno della metà delle auto immatricolate Tesla (936 mia). L’inseguimento del colosso tedesco continua…

VW a 452 mila EV Bene la ID.4, meno bene la ID.3

In un anno fiacco per le vendite complessive (-8% a 8,882 milioni di veicoli), il Gruppo Volkswagen ha quasi raddoppiato le consegne di auto elettriche. Le EV vendute corrispondono al 5,1% delle consegne totali (erano al 2,5% nel 2020). Con i suoi 5 marchi solo nelle auto (oltre a VW, ci sono, Audi, Skoda, Seat e Cupra, più la Porsche), il Gruppo è leader in Europa e al secondo posto negli Stati Uniti, con una quota del 7,5%. In Cina sono stati consegnate 92.700 EV, quattro volte di più rispetto al 2020. Quanti ai modelli elettrici più venduti, al primo posto con 119.600 immatricolazioni c’è un Suv, la Volkswagen ID.4, che si può considerare un successo. Meno positiva la performance della ID.3, seconda con 119.600 unità. Seguono l’Audi e-tron (inclusa la Sportback) a 49.200 unità e la Skoda Enyaq iV a 44.700 .

Per Mercedes più ibride plug-in che EV

Ma bisogna considerare che, quando si parla di auto con la spina, non di sole elettriche vivono le marche tedesche. Ci sono anche le ibride plug-in e il Gruppo VW ne ha consegnate nel 2021 altre 309.500 (+61%). Si tratta comunque di una tecnologia di passaggio, dato che nel 2030 il Gruppo prevede che una su due auto vendute nel mondo sarà 100% elettrica. Tornando al 2021, anche Mercedes ha comunicato i dati di vendita delle sue auto con la spina. Le elettriche immatricolate sono state 99.301, di cui 48.936 legate a Mercedes auto, il resto a veicoli commerciali e alla Smart. Per ora il marchio di Stoccarda vende più ibride plug-in che EV: queste ultime hanno toccato quota 128.107. L’inseguimento delle tedesche a Tesla continua, ma non sarà facile, perché il marchio di Elon Musk corre sempre più veloce…