Anno: 2021 Km: 32.000

Città: Carpenedolo (BS)

Prezzo: 23.000 euro

Volkswagen ID.3 45 kWh del 2021 vendesi, con 32 mila km percorsi. La propone Giuseppe, un lettore lombardo. Per vendere il vostro mezzo elettrico (non solo auto), scrivete a info@vaielettrico.it, con la descrizione e le fotografie.

Volkswagen ID.3 45 kWh del giugno 2021: 32 mila km, prezzo 23 mila

Ecco il messaggio che ci ha inviato Giuseppe: “Chiedo la possibilità di poter inserire nelle offerte di vendita la mia Volkswagen ID.3 con batteria 45 KWh, colore silver, del giugno 2021 con 32.000Km . L’auto ha sedile e volante riscaldabili, tenuta in ottimo stato. Il treno di gomme estivo ha cerchi in lega MAK da 19”. Vendo a 23.000 Euro”. Allego alcune foto“. Per contatti potete scrivere a info@vaielettrico.it.

Tante le occasioni nella nostra galleria dell’usato

trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate nella nostra sezione Elettrico Usato. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.