– Anno: 09/2021

– km: 30.000

– Stato Batteria: 96%

– Località: Padova

– Prezzo: 14.500 euro

Volkswagen e-Up del 2021 vendesi. La propone Giancarlo un lettore di Padova. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Volkswagen e-Up del 2021 con 30 mila km e batteria al 96%

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha fatto pervenire il nostro lettore padovano: “Vendesi Volkswagen e-Up sempre tenuta in garage, cerchi in lega da 16, come nuova, bi-color, nera con tetto bianco,autonomia 200 KM in inverno 250 KM in estate“.

L’auto, immatricolata nel settembre del 2021, ha percorso 30 mila km, la batteria ha una capacità residua del 96%. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail giancarlo.cofini@gmail.com . Oppure, per altre info, potete scrivere a info@vaielettrico.it

